Prof. Dr. Haluk Eyidoğan'dan beklenen İstanbul depremi için ürküten tahmin! Tsunami riski olan ilçeleri tek tek saydı! "7 ve daha büyük depremin olasılığı 25 yıl içinde yüzde 65"

Deprem uzmanları ve yerbilimcilerin büyük bir deprem beklediği Marmara bölgesinde zaman geçtikçe çember daralıyor. Bunun nedeni ise Yalova'nın Armutlu ilçesinde meydana gelen 3.9 ve Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremler olurken söz konusu sarsıntıların olası büyük depremin işaretleri olduğu düşünülürken Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara'da olması beklenen deprem hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Marmara bölgesinde meydana gelen son depremler için değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, hafif ve orta kuvvetteki depremlerin bu bölgede daha büyük deprem yaratacak faylar olduğunu anımsattığını belirtti. Haluk Eyidoğan," Hafif ve orta kuvvette olan 3 ile 5 arası büyüklükte depremler bize nerelerde tehlike yaratacak depremler olabileceğini de gösteren kanıtlardır” dedi.

"MARUZ KALINACAK TEHLİKE BÜYÜKLÜĞÜ ARTMAKTADIR"

Depremler hakkında daha detaylı bilgiler veren Eyidoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yer fiziği özelliği nedeniyle küçük depremler daha çok, büyük depremler daha az olur. Türkiye ve yakın çevresinde her yıl büyüklüğü 4 ile 5 arasında 70 veya 80 civarında deprem meydana geliyor. Bunların çoğu aktif faylar üzerinde ve yakınlarında ortaya çıkar.

Türkiye’de 553 tane tespit edilmiş aktif fay hattı var ve bunların ne kadar büyük deprem yaratabileceği bellidir. Ancak 6 ve daha büyük depremlerin hangi fay üzerinde ne zaman ve ne büyüklükte olacağını önceden bilme olanağımız ve ölçü metodumuz yok. İhtimal hesaplarına göre elde edilen Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, bize hangi noktanın ne kadar büyüklükte bir depreme maruz kalacağını ve o noktada ne kadar hasar ve can kaybı olacağını tahmin etmemizi sağlar.

Yani İstanbul dâhil Türkiye’nin her noktasında maruz kalınacak tehlike büyüklüğü artmaktadır. Bu nedenle depreme en tehlikeli bölgelerde öncelikle hazır olmak gerekir, Marmara Bölgesi de böyle bir durumdadır."

"GEÇMİŞ YILLARDA BU BÖLGEDE ÇOK SAYIDA VE BU BÜYÜKLÜKTEKİ DEPREMLER OLDU"

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Eyidoğan şunları söyledi:

“Tekirdağ’da meydana gelen deprem, yeri itibariyle Kuzey Anadolu Fay kuşağının Marmara içerisindeki Ana Marmara Fayı’na yakın yerde oldu. Geçmiş yıllarda bu bölgede çok sayıda ve bu büyüklükteki depremler oldu. Örneğin Kuzey Anadolu Fayı’nın Gaziköy-Mürefte-Şarköy-Saros hattında uzanan parçasında (Ganos Fayı veya Gaziköy Fayı olarak adlandırılır) 1912’de 7.4 büyüklüğünde bir deprem oldu ve çok ağır hasarlara ve can kayıplarına yol açtı."

"KONUMU İTİBARİYLE UYARICI BİR DURUMDUR"

Söz konusu son depremin yılda 23 milimetre hızla hareket eden fay kuşağının aktivitesini devam ettirdiği gösterdiğini belirten Eyidoğan," Bu hareket sırasında Ana Marmara Fayı’nın kuzeyinde ve güneyinde ikincil faylar oluşmakta. Son deprem de Ana Marmara Fayı’nın hemen güneyinde oluşan sıkışma etkisiyle oluşan hafif büyüklükte deprem olarak değerlendirilebilir. Konumu itibariyle de oldukça uyarıcı bir durumdur” dedi.

7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN OLMA OLASILIĞI YÜZDE KAÇ?

Marmara bölgesinde olması beklenen 7 büyüklüğündeki deprem için değerlendirmelerde bulunan Eyidoğan şu ifadeleri kullandı:

"M.S. 32-2021 yılları arasında büyüklüğü 6 ve daha fazla olan onlarca deprem ve bunların kıyılarda yarattığı tsunami olayları tespit edildi. Karada ve denizde yapılan deniz jeofiziği çalışmalarından elde edilen fay bilgileri ve deprem tarihi analizleri Marmara ve çevresindeki yerleşimler için ihtimaller hesapları ile deprem tehlike değerlerini elde etmemizi sağladı.

Bugüne kadar çeşitli çalışmaların vardığı kötümser tehlike ihtimali şudur: Marmara Denizi’nde başta İstanbul olmak üzere çevresindeki tüm yerleşimleri olumsuz etkileyecek ve kayıplara neden olacak 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı önümüzdeki 25 yıl içerisinde yüzde 65’tir. Zaten İstanbul için deprem kayıp değerleri de buna göre yapılıyor."

DEPREM TSUNAMİ OLUŞTURACAK, AYRINTILI HARİTALAR OLUŞTURULDU

Söz konusu depremin tsunami oluşturacağı tahmini yapılırken bu konu hakkında da görüş belirten Eyidoğan, 2019'da bu bir rapor yayımladığının bilgisini vererek, "Raporda ayrıntılı tsunami senaryosu yapıldı. İstanbul’un kıyılarındaki yerleşmelerin maruz kalacağı maksimum su basma sevileri (Yükseklikleri) hesaplandı ve su altında kalacak konut, resmi yapı ve işyerlerinin ayrıntılı haritaları oluşturuldu” dedi.

İSTANBUL'DA TSUNAMİ RİSKİ BULUNAN İLÇELER

İstanbul'da tsunami beklenen ilçeler ve su basma yükseklikleri hakkında bilgi veren Eyidoğan şu bilgileri paylaştı:

“İstanbul kıyılarında beklenen maksimum tsunami su basma yükseklikleri‚ Silivri-7.5 m, Büyükçekmece- 8.5 m, Beylikdüzü- 4.7 m, Avcılar- 5.0 m, Küçükçekmece- 5.5 m, Bakırköy- 6.5 m, Zeytinburnu- 7.0 m, Fatih- 7.0 m, Beyoğlu- 3.0 m, Beşiktaş- 3.0 m, Üsküdar- 3.0 m, Kadıköy- 7.8 m, Maltepe- 8.0 m, Kartal- 6.0 m, Pendik- 5.7 m, Tuzla- 6.5 m…”

Kaynak: Hürriyet