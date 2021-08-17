Prof. Dr. Haluk Özener'den Marmara depremi için çarpıcı açıklama: 7'nin üzerinde olması bekleniyor

17 Ağustos 1999 tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin 22.yıl dönümünde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İstanbul'da beklenen olası deprem hakkında açıklamalarda bulundu.

"ZAMAN VERME ŞANSIMIZ YOK"

Depremlerin ne zaman olacağının bilmelerinin mümkün olmadığını dile getiren Prof. Dr. Haluk Özener, "Vatandaşların bizlerden beklentisi depremin nerede ve ne zaman olacağı yönünde oluyor. Ancak biz sadece biriken enerji kapsamında hangi bölgelerde ne büyüklükte deprem olabileceğini söyleyebiliyoruz. Zaman verme şansımız yok. Böyle bir teknoloji dünyanın hiçbir yerinde yok" dedi.

"TÜRKİYE'NİN BİRÇOK YERİ DEPREM TEHLİKESİ ALTINDA"

Türkiye'de 550 civarında aktif olarak fay olduğunun bilgisini veren Prof. Dr. Haluk Özener, tespit edilemeyen faylar da olduğunu belirterek," Dolasıyla Türkiye'nin birçok yeri deprem tehlikesi altında. Yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde deprem olması sürpriz değil. Ancak kuzey Anadolu fayının 1939 Erzincan depreminden sonra depremlerin batıya doğru bir göçü var. Bu göçün Marmara Denizi'ne kadar geldiği tespit ediliyor. Bir de 1912 Şarköy Mürefte Depremi var. Dolayısıyla aradaki boşluğu bir Marmara Denizi boyunca yaklaşık 130 kilometrelik bir alanda sismik boşluk olarak değerlendirebiliyoruz. Erzincan Yedisu segmenti ve Doğu Anadolu'da bulunan belli bölgeleri uzun süredir deprem üretmiyor. Bu bölgelerin deprem tehlikesi altında diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

MARMARA DEPREMİ

Beklenen Marmara depremi hakkında konuşan Prof. Dr. Haluk Özener, "Olası Marmara Depremi'nin 7'nin üzerinde olması bekleniyor. Burada önemli olan depreme ne kadar hazır olduğumuz. Bu noktada hem vatandaşa hem de karar vericilere önemli yollar düşüyor. Türkiye'nin depreme yüzde yüz hazır olan bir ülke olduğunu sanmıyorum." şeklinde konuştu.

Uzman isim İstanbul depremi için öyle bir uyarı yaptı ki, vatandaşlar tedirgin oldu: Bu ilçelerde yaşayanlar yapılarını kontrol ettirsin

Prof. Dr. Oruç'tan korkutan uyarı! Olası İstanbul depreminde ''Kocaeli'deki binaların yıkılma olasılığı yüksek!''

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 6.8,- 6,9 büyülüğünde deprem uyarısı! İzmir'in 6 ilçesi büyük tehdit altında