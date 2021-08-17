Yalancı dizisi konusu ne? Yalancı oyuncu kadrosunda kimler var?Hüseyin Hazırlar kimdir, nereli, kaç yaşında? Gaziantep İl Müftüsü kimdir? Evli mi? Kaç çocuğu var?Sesinde Aşk Var oyuncuları kim? Sesinde Aşk Var konusu nedir, ne zaman yayına girdi?Nafaka için çok pişman! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'ye olan isyanı bitmiyor: "Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor"İl Müftüsünden skandal hareket! Yardım parasıyla kendisine 456 bin liralık makam aracı aldırdı!Okan Yenidünya kimdir, nereli, kaç yaşında?Son dakika | Bakan Dönmez: Kastamonu'da selden zarar gören ilçe ve köylere elektrik verildiSon dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahilAçık Öğretim Lise ek sınavları başladı! | AÖL giriş ekranı | MEB AÖL ek sınav online mı? Ne zaman, saat kaçta?Şef Akademi Doğada neden yok? Şef Akademi Doğada yeni bölüm ne zaman?
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Prof. Dr. Haluk Özener'den Marmara depremi için çarpıcı açıklama: 7'nin üzerinde olması bekleniyor

Prof. Dr. Haluk Özener'den Marmara depremi için çarpıcı açıklama: 7'nin üzerinde olması bekleniyor

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, beklenen Marmara depreminin 7'nin üzerinde olmasını beklediklerini dile getirerek," Türkiye'nin depreme yüzde yüz hazır olan bir ülke olduğunu sanmıyorum" dedi. Türkiye'de 550 civarında aktif fay olduğunu ifade ederek," Dolasıyla Türkiye'nin birçok yeri deprem tehlikesi altında. Yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde deprem olması sürpriz değil." dedi.

Prof. Dr. Haluk Özener'den Marmara depremi için çarpıcı açıklama: 7'nin üzerinde olması bekleniyor

17 Ağustos 1999 tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin 22.yıl dönümünde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İstanbul'da beklenen olası deprem hakkında açıklamalarda bulundu. 

"ZAMAN VERME ŞANSIMIZ YOK"

Depremlerin ne zaman olacağının bilmelerinin mümkün olmadığını dile getiren  Prof. Dr. Haluk Özener, "Vatandaşların bizlerden beklentisi depremin nerede ve ne zaman olacağı yönünde oluyor. Ancak biz sadece biriken enerji kapsamında hangi bölgelerde ne büyüklükte deprem olabileceğini söyleyebiliyoruz. Zaman verme şansımız yok. Böyle bir teknoloji dünyanın hiçbir yerinde yok" dedi.

Prof. Dr. Haluk Özener'den Marmara depremi için çarpıcı açıklama: 7'nin üzerinde olması bekleniyor

"TÜRKİYE'NİN BİRÇOK YERİ DEPREM TEHLİKESİ ALTINDA"

Türkiye'de 550 civarında aktif olarak fay olduğunun bilgisini veren Prof. Dr. Haluk Özener, tespit edilemeyen faylar da olduğunu belirterek," Dolasıyla Türkiye'nin birçok yeri deprem tehlikesi altında. Yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde deprem olması sürpriz değil. Ancak kuzey Anadolu fayının 1939 Erzincan depreminden sonra depremlerin batıya doğru bir göçü var. Bu göçün Marmara Denizi'ne kadar geldiği tespit ediliyor. Bir de 1912 Şarköy Mürefte Depremi var. Dolayısıyla aradaki boşluğu bir Marmara Denizi boyunca yaklaşık 130 kilometrelik bir alanda sismik boşluk olarak değerlendirebiliyoruz. Erzincan Yedisu segmenti ve Doğu Anadolu'da bulunan belli bölgeleri uzun süredir deprem üretmiyor. Bu bölgelerin deprem tehlikesi altında diyebiliriz." ifadelerini kullandı. 

Prof. Dr. Haluk Özener'den Marmara depremi için çarpıcı açıklama: 7'nin üzerinde olması bekleniyor

MARMARA DEPREMİ

Beklenen Marmara depremi hakkında konuşan Prof. Dr. Haluk Özener,  "Olası Marmara Depremi'nin 7'nin üzerinde olması bekleniyor. Burada önemli olan depreme ne kadar hazır olduğumuz. Bu noktada hem vatandaşa hem de karar vericilere önemli yollar düşüyor. Türkiye'nin depreme yüzde yüz hazır olan bir ülke olduğunu sanmıyorum." şeklinde konuştu.  

{TITLE_STRIP}Uzman isim İstanbul depremi için öyle bir uyarı yaptı ki, vatandaşlar tedirgin oldu: Bu ilçelerde yaşayanlar yapılarını kontrol ettirsin

{TITLE_STRIP}Prof. Dr. Oruç'tan korkutan uyarı! Olası İstanbul depreminde ''Kocaeli'deki binaların yıkılma olasılığı yüksek!''

{TITLE_STRIP}Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 6.8,- 6,9 büyülüğünde deprem uyarısı! İzmir'in 6 ilçesi büyük tehdit altında

Prof. Dr. Haluk Özener'den Marmara depremi için çarpıcı açıklama: 7'nin üzerinde olması bekleniyor

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT