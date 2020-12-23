Bayburt Üniversitesi'ni yasa boğan ölüm! Prof. Dr. Hamdi Güleç, koronavirüsle mücadelesini kaybetti

Koronavirüs salgını sürecinde ölen akademisyenlere bir yenisi daha eklendi. Bayburt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hamdi Güleç, korona virüsten (Kovid-19) yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi yaptıran Güleç, sonucu pozitif çıkınca Pazar günü Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 3 gün tedavi gören Güleç, bu sabah saatlerinde koronavirüsle mücadelesini kaybetti.

Yaklaşık bir hafta önce 'Bayburt Halk Bilimi' adlı eserini okuyucuyla buluşturan Güleç'in ani ölümü, Bayburt Üniversitesini yasa boğdu.

REKTÖRDEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, “Birkaç gündür tedavi altında olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Hamdi Güleç hocamız bu sabah Rahmet-i Rahman’a kavuşmuştur. Merhum hocamıza yüce Allah’tan rahmet; camiamıza ve Güleç ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânın Cennet olsun hocam” dedi.

ÇALIŞMASINI KİTAPLAŞTIRMIŞTI

Prof. Dr. Hamdi Güleç'in 'Bayburt Halk Bilimi' adlı kitabı Kriter Yayınları'ndan çıktı. 168 sayfa olarak yayınlanan kitap, konuları bütünleyen fotoğaraflar da içeriyor.

"... Ben gönül camını kırmadım Billah

Hiç kasem olur mu bundan ziyade"

"... Sözü kantara çek zihninde pişir

Yahşi danış, ehl-i dil incinmesin"

"... Şat gözümden aksa Fırat dilimden

Elim elmas kesse alıp satan yok"

"... Sorma Celâli'ye kimdir Leyla'sı

Elbet bir şem'in pervanesiyem."

Bu çalışma, Bayburtlu halk şairi "'Aşık Celâlî'ye ithaf olunur. Ruhu şad olsun..." Kitabın giriş kısmında bu ifadeler yer alıyor. Bayburtlu Celâlî'ye ithaf olunan kitapta; Bayburt'ta Sosyal Hayat, Gelenek ve Görenekler, Bayburt Ağzı, Dede Korkut Hikâyeleri'nde Bayburt, Bayburt Efsaneleri, Bayburt Türküleri, Bayburtlu Şairler, Yazarlar, Bayburt'ta Âşıklık Geleneği, Bayburt Atasözleri, Bayburt'ta Mizah ve Bayburt Halk Fıkraları, Bayburt'ta Çocuk Oyunları, Bayburt Halk Oyunları, Bayburt Yemek Kültürü, Coğrafi Konumu, Bayburt Tarihi, Tarihi Mekanlar, Medreseler, Türbeler, Şehitlikler, Camiler, Bedesten, Ekonomi gibi bölümeler yer alıyor.

Prof. Güleç, kitabın önsözünde şunları kaydediyor:

"Bayburt, zengin kültürel mirasa ve tarihi geçmişe sahip, geçmişte Rus işgalleri ile büyük zararlar görmüş; acılar yaşamış, matem yüklü bir çileler yurdudur. Bayburt, milli kültür değerlerimizin yaşatıldığı bir yer olması açısından da önemlidir. Bayburt, Dede Korkut Hikayelerinin geçtiği tarihi ve coğrafi mekan olmasından dolayı, bir Dede Korkut diyarıdır. Bayburt; Zihni, Celâlî, Hicrâni gibi halk şairleri ile duygu yüklü bir vatan parçası, Bayburt’u İslamiyet’le tanıştıran, Anadolu’da ilk gazi unvanını alan sahabe sancaktar Abdülvehhâb Gazi gibi öncü komutanlarıyla da bir sahabeler şehridir. Bayburt, Ruslara karşı Kop dağlarındaki savunmasıyla İkinci Plevne’dir. Maddi ve manevi anlamdaki bütün kültürel değerlerimizi halk bilimi adı altında toplayabiliriz. Bir şehrin kültürel mirasının ürünlerinden olan atasözü, deyim, bilmece, halk hikayeleri, halk masalları; gelenek, görenek ile türbeleri, camileri, ziyaret yerleri, halk şairleri, müzeleri gibi kısaca halkla ilgili her şey halk biliminin konuları ve inceleme alanları içine girmektedir. Halk bilimi, halkın kültürel değerlerinin bir özetidir. Bu çalışmamızda bir şehrin kimliği olan değerler bütünü ele alınmıştır. İlk bölümde Bayburt’taki sosyal hayat, gelenek ve görenekler; Bayburt’ta kılık kıyafet, Bayburt ağzı ve Bayburt halk bilimi ürünleri ve örnekleriyle tanıtıldı. Diğer bölümlerde ise Bayburt’un coğrafi konumu ve tarihi; medreseler, türbeler, şehitlikler, camiler, bedesten gibi tarihi mekanlar, ayrıca ekonomi, turizm ve haklarında da bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Anadolu fetih dönemi evliyalarından olan Abdülvehhâb Gazi'nin yeni türbesinin yapımında büyük emekleri geçen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı ve teşekkürlerimi arz ederim. Kitabın yayımına katkılarından dolayı Kriter yetkilileri ile Murat Okutmuş ve Abdulkadir Temur’a teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Bu çalışmamızda mutlaka eksiklerimiz olacaktır. Bütün hemşehrilerimize sonsuz sevgi ve saygılarımı sunarım."