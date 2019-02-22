TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Türkiye'deki harcanan kaynağın yüzde 5'ini kullandırtan kurum TÜBİTAK" dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Bilim Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi ve Yeni TÜBİTAK Yaklaşımı" adlı konferansa katılmak üzere Sakarya Üniversitesine geldi. Başkan Mandal ilk olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Mehmet Sarıbıyık'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası Başkan Mandal SAÜ Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konferansa katıldı.

"Yaklaşık 25 bin öğrencimizi işletmelerle buluşturduk"

Konferansta ilk konuşma yapan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Mehmet Sarıbıyık, "Uyguladığımız 3+1 uygulaması şuanda Türkiye'ye örnek bir model olarak sunulmakta ve birçok öğrencimiz bir dönem uygulamalı eğitim almak için iş yerlerine gitmekte. Bu gidişin neticesinde birçok öğrencimiz iş teklifi almakta ve aynı kurumda çalışmaya devam etmektedir. Şuana kadar yaklaşık 25 bin öğrencimizi işletmeler ile buluşturduk. Bu sayı gerçekten Türkiye geneli için düşündüğümüzde birçok üniversitede ki hocalarımızın bu işi nasıl yapıyorsunuz diye hayal bile edemediği bir noktaya gelmiş olduk" dedi.

"TÜBİTAK bunun yüzde 5'i"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin 2017 yılında 32 milyar TL araştırma-geliştirme süreçlerine harcadığı kaynak. TÜBİTAK'ın kullandırdığı rakamlar aynı yıl için 1,6 milyar, 2018 yılında da 1,9 milyar. Bir diğer ifadeyle TÜBİTAK bunun yüzde 5'i. Türkiye'deki harcanan kaynağın yüzde 5'ini kullandırtan kurum TÜBİTAK. İnsan kaynağındaki artış bir önceki yıla göre yüzde 12. Dolayısıyla araştırmayla ilişkilendirilmiş insan kaynağı sayımızda bir artış var. Bir öğretim üyesi için konuştuğumuz zaman bunun rakamı 3'te 1 ile yüzde 40 arasında. Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bizim en gurur duyduğumuz enstitü. Özellikle tüm enstitüler bu konuda çaba sarf ediyor ve ihtiyaç noktası oluştuğu an enstitünün varlığı çok daha öne çıkıyor. Özellikle Afrin operasyonunun büyük çoğunluğunda kullanılan mühimmatın önemli bir kısmı SAGE'nin geliştirmiş olduğu teknolojiler. TÜBİTAK ürün üreten bir kurum değil. Sahada görmüş olduğunuz ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TAİ'nin üretmiş oldukları ürünlerin önemli bir teknolojik girdisine TÜBİTAK katkı veriyor. Sınırlı da olsa özellikle mühimmat kısmında SAGE kısmında üretim de yapıyor. Sanayi doktora programı bu yıl bizim yeni başlattığımız ve iyi bir talep oluşturduğumuzu düşündüğümüz bir program. 4 yıl boyunca burs desteği, takipli 3 yıl boyunca da istihdam desteği, yani 7 yıl boyunca öğrenci arkadaşımıza önce burs sonra istihdam maaş olarak katkı veriliyor. Burada da 33 farklı üniversitemiz ve 77 firma bu sürecin içerisinde. Bu programda öğrenciyi biz seçmiyoruz, öğrenciyi ilgili üniversite ile firmalar beraber seçecekler. Program açıldı şuanda 517 tane burs pozisyonu var" ifadelerini kullandı.