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  3. Prof. Dr. Hasan Özbilir'den korkutan açıklama! 7.2 'lik deprem geliyor

Prof. Dr. Hasan Özbilir'den korkutan açıklama! 7.2 'lik deprem geliyor

Son zamanlarda yaşanan depremlerin ardından durumu değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'de 7.2'lik bir depremi yaratabilecek 24 fayın potansiyel kazandığını belirtti. Sözbilir,''Bu faylarda 2012 yılında hendek çalışmaları yapıldı ve tarihsel dönemde hangi depremlerden sorumlu oldukları ortaya çıktı" dedi.

1953'te ve 1944'te 6.8 ve 7.2 büyüklüğündeki depremlerin görüldüğü Balıkesir'de bir kez daha 7.2 büyüklüğünde deprem olabileceğini belirten DAUM Müdürü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, konuyla ilgili ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu.

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02 Eylül 2020 Çarşamba 14:02
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