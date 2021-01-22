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  3. Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Ege'deki depremlerle ilgili açıklama: ''Artçı depremler artabilir''

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Ege'deki depremlerle ilgili açıklama: ''Artçı depremler artabilir''

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 4,5 şiddetindeki deprem hakkında konuşan Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, ''Bölgede şiddeti 4,5 - 5 arası değişebilecek deprem fırtınaları şeklinde artçı depremler gelişebilir" diyerek konuyla ilgili detayları açıkladı.

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22 Ocak 2021 Cuma 10:39
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