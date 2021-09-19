Prof. Dr. İbrahim İkizceli: Kovid'den koruduk ama kırıklardan koruyamadık, yüzde 50 artış var

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, yaşlılarda kırık vakalarına çok sık rastladıklarını belirterek "Acillerde öncesine göre yaşlı kırıklarında yüzde 50 artış gözlemliyoruz. Özellikle 60-65 yaş üzeri grup, normal şartlarda kemik erimesi riski taşıyor. Pandemi döneminde evde hareketsiz kaldıkları için, kemik erimesi daha da ilerlemiş. Bu da hafif bir düşmede bile kırıklara yol açıyor. Yaşlılarımızın mutlaka açık havada günlük 1 saat yürüyüş egzersizi yapması lazım" dedi.

"KEMİK ERİMESİ PANDEMİYLE BİRLİKTE ARTIŞ GÖSTERDİ"

Eve kapanmalarda yaşanan hareketsiz yaşamaktan kaynaklı 65 yaş üzerinin bazı komplikasyonlar nedeniyle sorun yaşadıklarını belirten Prof. Dr. İkizceli, "Eskiden kış aylarında düşme vb kazalarla gelen kırık vakalarını, yaz döneminden itibaren yaşlı hastalarda gördük. Genelde kalça kırığı şikayetiyle gelseler de farklı kırıklar da oluyor. Bir kısmı ameliyat ediliyor. Bir kısmı da gerekli tedavilerinin ardından taburcu ediliyor. Kovid döneminde yaşlılarımızı Kovid'den ciddi şekilde koruduk, aşılarını oldular ama sürekli evde kaldıkları için, özellikle egzersiz yapmadıklarından dolayı kemiklerinde ciddi erimeler oldu. Bu yaş grubunda zaten kemik erimesi sık görülüyor. Ama pandemi etkisiyle daha da ilerledi bu. En ufak bir hareketle kırıklar meydana geliyor hastalarda" şeklinde konuştu.

"UFACIK BİR DÜŞMEDE KIRIK MEYDANA GELİYOR"

Kırık vakalarının genellikle bir travma ya da araç içi kaza gibi durumlar nedeniyle yaşandığını belirten Prof. Dr. İkizcelli, şunları söyledi: "Yaşlılarımızda gördüğümüz şey ise, çok küçük bir tramvayla dahi gerçekleşmiş kırıklar. Örneğin kapının eşiğinden geçerken hafifçe sendeleyip düşüyor, kırık oluşmuş. Ya da 20-30 santimlik bir yükseklikten düşmüş, kırık oluşmuş. Bu hastaların kemik erimesine yönelik tetkiklerini yaptığımızda ise kemik erimesi düzeyinin çok yüksek olduğunu tespit ettik. Türkiye genelindeki diğer acilci arkadaşlarla da görüştük, oralarda da söz konusu bu artış. Eskiye oranla yaşlı kırıklarında yüzde 50 artış görüyoruz. 60-65 yaş üzerinde daha fazla görüyoruz. Ayrıca kemik erimesi nedeniyle normalde takip altında olması gereken yaşlılarımızın çoğu pandemiden dolayı doktor takibinden çıkmış, ilaçlarını kullanmamış, bunun da etkisi var." dedi.