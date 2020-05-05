Prof.Dr.İlhami Çelik'ten Ramazan Bayramı ile ilgili önemli açıklama!
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Ramazan Bayramının eski bayramlar gibi olmaması gerektiğini belirterek, "Bizim virüste piki yayvanlaştırma gerekiyordu. Biz, bunu başarabildiğimizi ülke olarak görmekteyim."dedi. Ayrıca salgının bitiş tarihinin Haziran ayını bulacağını tahmin ettiğini söyledi.
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