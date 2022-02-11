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Prof. Dr. İlhan Uzgel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Prof. Dr. İlhan Uzgel'in biyografisi

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İlhan Uzgel'in biyografisi merak ediliyor. 'Prof. Dr. İlhan Uzgel kimdir? Kaç yaşında ve nereli?' başlıkları aratılıyor. Bu bağlamda, Prof. Dr. İlhan Uzgel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Prof. Dr. İlhan Uzgel'in biyografisi

Prof. Dr. İlhan Uzgel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Prof. Dr. İlhan Uzgel'in biyografisi

Gazeteci ve yazar Prof. Dr. İlhan Uzgel'in kim olduğu araştırılıyor. Peki, Prof. Dr. İlhan Uzgel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Prof. Dr. İlhan Uzgel'in biyografisi...

Prof. Dr. İlhan Uzgel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Prof. Dr. İlhan Uzgel'in biyografisi

PROF. DR. İLHAN UZGEL KİMDİR?

1988’den itibaren Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde çalıştı. Bölüm başkanı iken Şubat 2017’de ihraç edildi.

Ankara ve Cambridge Üniversitelerinde yüksek lisans yaptı, Ankara Üniversitesinden doktora derecesini aldı.

Prof. Dr. İlhan Uzgel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Prof. Dr. İlhan Uzgel'in biyografisi

LSE, Georgetown gibi üniversitelerde doktora ve doktora sonrası araştırmalar yaptı, Oklahoma City Üniversitesinde dersler verdi.

British Council, Jean Monnet ve Fulbright gibi burslardan faydalandı.

Prof. Dr. İlhan Uzgel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Prof. Dr. İlhan Uzgel'in biyografisi

Daha çok ABD dış politikası, Türk dış politikası, Balkanlar gibi konularla ilgilendi. Ulusal Çıkar (2004, İmge),

Türkiye’nin Komşuları (derleme, 2002, İmge) ve AKP Kitabı (derleme, 2009 Phoenix) gibi çalışmaları vardır.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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