Prof. Dr. İlyas Topsakal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. İlyas Topsakal'ın biyografisi

Televizyonda tartışma programlarına sık sık konuk olan Prof. Dr. İlyas Topsakal'ın kim olduğu merak ediliyor. Bu bağlamda, Prof. Dr. İlyas Topsakal kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Prof. Dr. İlyas Topsakal'ın biyografisi...

PROF. DR. İLYAS TOPSAKAL KİMDİR?

51 yaşındaki İlyas Topsakal 1970 yılında Samsun'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Samsun İmam Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra, 1989 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. Fakülteden 1994 yılında mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başladı. 1995 yılında Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi oldu. 1997-2000 yılları arasında Yüksek Lisans tezi ile ilgili bilgi ve becerisini arttırmak ve Türk lehçeleri ile Rus Dilini öğrenmek amacıyla Rusya ve Kazakistan'da Türk Dünyası Araştırmaları burslusu olarak bulundu.

2000 yılında '' X-XII. Asırlarda İdil Bulgarları ve İslamiyet '' adlı tezle Yüksek Lisans çalışmasını tamamladıktan sonra, aynı anabilim dalında doktora eğitimine başladı. 2007 yılında '' Rus Misyoner Kaynaklarına Göre İdil Ural Bölgesi'nde Ortodoks Misyoner Faaliyetleri ve Türkler'' adlı çalışmasıyla doktor unvanını aldı. 2007 yılında İstanbul İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümünde Dr. Araştırma görevlisi oldu. 2008–2010 yıllarında İngiltere Reading Üniversitesi Tarih Bölümünde Rus Misyoner İlminskiy ve Sistemi konusuyla Post doktorasını tamamladı, üniversitenin isteği üzere bir yıl daha kalarak yüksek lisans ve doktorada seminerler verdi.

PROF. DR. İLYAS TOPSAKAL'IN BİYOGRAFİSİ

2011 yılında yurda döndükten sonra doçentliğe başvurdu ve 2012 yılının Haziran ayında Genel Türk Tarihi alanında Türkiye'de ilk olarak Sibirya tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla doçentlik unvanını aldı. Bu arada Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Bölümünde ortak projeler yapmıştır ve bu projeleri devam etmektedir. Çalışmalarını desteklemek için ilk defa İstanbul Üniveristesinde Sibirya Tarihi ve Kültürü dersleri başlatmıştır. 2017 yılının Aralık ayında profesör olan İlyas Topsakal 2018 Ocak ayından itibaren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Türk Tarihi anabilim dalı başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca Silivri Cezaevleri İzleme Komitesinde Başkan Yardımcısı olarak hizmet etmektedir.

Türk Dünyası ile ilgili popüler dergilerde birçok yazısı vardır. Ayrıca Türk Dünyası Araştırmaları Dergisinin 2003–2013 yılları arasında 10 yıl editörlüğünü yapmıştır. Yine bu tarihler arasında Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı arge müdürü olarak yurt dışında birçok projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev almış, Türkiye'nin birçok yerinde halka ve öğrencilere dönük konferanslar vermiştir. İngilizce, Rusça, Arapça ve Türk lehçelerini bilmektedir. Yayınlanmış 4 kitabın yanında, farklı dillerde editörlükleri vardır. Ayrıca onlarca makalesi çeşitli dergilerde yayımlanmıştır. Rus Tarihi ve Sibirya Tarihi üzerine yaptığı çalışmalar Türkiye üniversitelerinde temel kaynak olarak okutulmaktadır.

Akademisyenliği yanında yurt dışında yapılan eğitimin kalitesi ve sürdürülebilirliği üzerinde yılların birikimine sahiptir. Rus Çarlığı ve Türkler eseri özellikle Rusya merkezli eğitimin tarihini içermekte, Müslümanların bu eğitime verdiği tepkiyi ortaya koymaktadır. Yine Sibirya Tarihi ve Türkistan geçmiş eğitim modelleriyle çalışma konusudur. Evli ve İdil ile İlim adında iki kızı vardır.