Prof. Dr. İsmail Balık'tan varyantlara ilişkin açıklama: Hiçbir zaman başa dönüş söz konusu değil!

Prof. Dr. İsmail Balık, Covid-19'da yeni varyantlar çıksa bile salgının ilk günlerine dönülmeyeceğini söyledi. Balık, "Aşı yaptıranların ya da aşı kararsızlığı yaşayanların bize en fazla sorduğu soru 'Yeni varyantlar çıktıkça aşıların etkisi azalıyor mu?' ya da 'Aşılar işe yaramaz hale gelecek mi?' diye. Şunu net bir şekilde söyleyelim ki bağışıklık sistemimizin öyle güçlü bir hafızası var ki ister aşı yoluyla isterse hastalığı geçirme yoluyla bağışıklık sisteminin elde ettiği bilgi hiçbir zaman onun hafızasından silinmiyor."

"AŞILI OLAN KİŞİLER, AŞISIZLARA GÖRE DAHA AVANTAJLI!"

Balık, aşılı olan kişilerin aşısızlara göre daha avantajlı olduğunu söyleyerek, "Virüs kendini baştan, sıfırdan yaratamayacağına göre de aşılı olan kişiler, daima aşısız olan kişilere göre, bundan sonra başka yeni varyantlar çıksa bile avantajlarını korumaya devam ettirecekler ama bir taraftan da eğer yeni çıkan varyantlar şu anki aşıların etkilerini daha da fazla azaltırsa o taktirde zaten bilim dünyası yeterince tecrübeye sahip; hemen hızlı bir şekilde aşı geliştirme, aşının içeriğini değiştirme mümkün" dedi.

"VATANDAŞLAR KAYGILANMASIN"

Prof. Dr. Balık, virüs veya varyantlarda başa dönüşün mümkün olmadığını belirterek, vatandaşın içini rahat tutması gerektiğini belirtti. Balık, "Hem aşı ile korunma açısından hem de tedavi açısından hiçbir zaman başa dönüş söz konusu olmayacak. O yüzden ben vatandaşımızın kaygılanmaması gerektiğini düşünüyorum. İçleri rahat olsun. Eğer tam doz aşılarını bir an önce yaptırırlarsa önümüzde yeni varyantlar çıksa bile ki tam doz aşılılar yeni varyantların ortaya çıkmasının önüne geçmiş olacaklar; yeni varyantlara dönük aşıyı yaptıramamış olsalar bile her halükarda aşısızlara göre aşılılar avantajlarını korumaya devam edecekler" diye konuştu.

GRİP HASTALIĞINDA NASIL AŞI OLUNUYORSA, VARYANTLARDA DA OLUNMALI

Grip hastalığında nasıl aşı oluyorsak, varyantlar içinde aynı şeyin geçerli olduğunu söyleyen Balık, "Bu söylemleri anlayabiliyoruz, şunu da söylememiz gerekiyor ki koronavirüsler yapı değiştiren virüsler ama elimizde koronavirüslere çok etkili olduğu gösterilen bir aşı var. Nasıl gripte biz her sene aşı oluyorsak ve bu aşılamanın da son derece etkili olduğu gözlemlenmişse koronavirüste de böyle olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"KORONAVİRÜS UFAK TEFEK SALGIN YAPAN ENFEKSİYON HALİNE GELECEK"

Balıki vatandaşın içini rahatlatacak açıklamalar gerçekleştirdi. Koronavirüs salgınının uzun bir süre sürmeyeceğini ve zaman içerisinde tıpkı grip gibi enfeksiyon hastalığına dönüşeceğini belirterek "Koronavirüs salgını bir gün bitecek. Bu çok uzun bir süre olmayacak. Bittikten sonra koronavirüs bizim hayatımızda, kış aylarında görülebilen, arada sırada ufak tefek salgınlar yapabilen bir enfeksiyon olarak kalacak. Dolayısıyla biz koronavirüs aşılarını artık '4'üncü doz', '5'inci doz' diye düşünmemiz gerekiyor. Her sene hatırlatma dozu şeklinde bir aşılama takvimiyle devam ettireceğiz. Aşıların da güvenli olduğu ortaya çıktığına göre her sene aşı yaptırmaktan tedirgin olmamız gereksiz" dedi.