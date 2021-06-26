Prof. Dr. Kemalettin Aydın Delta varyantı için uyardı, güzel haberi vermeyi de ihmal etmedi

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama tüm hızıyla sürerken ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra ülkemizde de görülen Delta varyantı hakkında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüse karşı uygulanan aşıların tek dozunun yüzde 80-86 koruyuculuk sağladığını anımsatan Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Delta varyantında tek doz aşının korumasının yüzde 30'lara kadar düştüğünü belirterek, "Tek doz aşı, üçte bir oranında koruma alanından çıkıyor. Bu nedenle hızlı bir şekilde ilk doz, dört hafta sonra da ikinci doz aşılarımızı yaptığımızda yüzde 95 oranında Delta varyantına karşı da korunacağız." dedi.

"SORUMLULUĞUMUZU İKİ DOZ AŞIMIZI HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPTIRMAK"

Aşı oranlarının yüksek olmaması, birinci ve ikinci doz arasında tedbirlerin gevşetilmesi durumunda Delta varyantı ile yüz yüze kalınması durumunda güz döneminde müzminleşen bir virüsle savaş dönemine girmiş olunabileceğini ifade eden Aydın," O nedenle sorumluluğumuz, iki doz aşımızı hızlı bir şekilde yaptırmak, iki doz aşı arasındaki tedbirlerden asla vazgeçmemek." diye konuştu.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK İÇİN TEK ŞARTI AÇIKLADI, TARİH VERDİ

Toplumsal bağışıklık hakkında konuşan Aydın şunları söyledi:

"Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 70'e yakınını aşılamamız gerekiyor. Haziran ayının sonuna geldik, bu ay aşı olanların dört hafta sonra ikinci dozlarını yapacağız ki o zaman toplumsal bağışıklığı zikredebiliriz. Eğer aşılama hızı böyle gider, toplumun aşıya uyumu olursa ağustos ayının ortalarında toplumsal bağışıklığı yakalamış oluruz. Buna ulaştığımızda bir daha kapanmalarımız olmayacak."