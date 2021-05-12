Prof. Dr. Kemalettin Aydın'dan uyarı: Rehavete kapılmayın, 19 Mayıs haftası da tam kapanma olabilir!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, artan vaka ve vefat sayılarının önüne geçebilme amacıyla hükümet tarafından alınan tam kapanma kararını değerlendirdi. Aydın, Ramazan Bayramı'nın bitişiyle birlikte sona erecek olan tam kapanmanın ardından vaka sayılarının 10 binlerin altına ineceğini düşündüğünü belirterek aksi halde 19 Mayıs haftasında da kapanma uygulanabileceği uyarısında bulundu. Prof. Dr. Aydın, "Vaka sayılarını ne kadar hızlı aşağıya çekersek normalleşmemizdeki bir kısım davranışları o kadar hızlı geri kazanabiliriz." dedi.