Prof. Dr. Kemalettin Aydın'dan uyarı: Rehavete kapılmayın, 19 Mayıs haftası da tam kapanma olabilir!
Prof. Dr. Kemalettin Aydın'dan uyarı: Rehavete kapılmayın, 19 Mayıs haftası da tam kapanma olabilir!
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkemizde uygulanan tam kapanmayı değerlendiren Prof. Dr. Kemalettin Aydın, azalan vaka sayılarının rehavete sebep olmaması gerektiğini belirterek bayramdan sonra vakaların 15-20 bin civarında olması halinde 19 Mayıs haftasında da tam kapanma olabileceğini söyledi.