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  3. Prof. Dr. Kemalettin Aydın'dan uyarı: Rehavete kapılmayın, 19 Mayıs haftası da tam kapanma olabilir!

Prof. Dr. Kemalettin Aydın'dan uyarı: Rehavete kapılmayın, 19 Mayıs haftası da tam kapanma olabilir!

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkemizde uygulanan tam kapanmayı değerlendiren Prof. Dr. Kemalettin Aydın, azalan vaka sayılarının rehavete sebep olmaması gerektiğini belirterek bayramdan sonra vakaların 15-20 bin civarında olması halinde 19 Mayıs haftasında da tam kapanma olabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Kemalettin Aydın'dan uyarı: Rehavete kapılmayın, 19 Mayıs haftası da tam kapanma olabilir! 1112

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, artan vaka ve vefat sayılarının önüne geçebilme amacıyla hükümet tarafından alınan tam kapanma kararını değerlendirdi. Aydın, Ramazan Bayramı'nın bitişiyle birlikte sona erecek olan tam kapanmanın ardından vaka sayılarının 10 binlerin altına ineceğini düşündüğünü belirterek aksi halde 19 Mayıs haftasında da kapanma uygulanabileceği uyarısında bulundu. Prof. Dr. Aydın, "Vaka sayılarını ne kadar hızlı aşağıya çekersek normalleşmemizdeki bir kısım davranışları o kadar hızlı geri kazanabiliriz." dedi.

 