Prof. Dr. Korkut Ulucan kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Korkut Ulucan biyografisi

Prof. Dr. Korkut Ulucan'ın kim olduğu, hangi alanda uzmanlığa sahip olduğu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Prof. Dr. Korkut Ulucan kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Korkut Ulucan biyografisi...

PROF. DR. KORKUT ULUCAN KİMDİR?

46 yaşındaki Ulucan 1976 senesinde İstanbul Tuzla'da doğmuştur.

İlk öğretimini Tuzla Merkez İlköğretim Okulunda, orta öğretimini Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesinde tamamlamıştır.

Marmara Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliğinden 1999 yılında mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Bölümünde sırasıyla master (2003) ve doktora (2009) programlarını tamamlamıştır.

Aynı zamanda 2000- 2009 yıllarında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji ve Genetik Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

2009- 2012 yılları arasında biyoteknoloji firmalarında danışmanlık yaptıktan sonra Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde 2012- 2014 yıllarında öğretim üyeliği yapmıştır.

2014 senesinde “Moleküler Genetik” doçentliğini almış ve halen hem Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Bölümünde, hem de Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde Tıbbi Genetik, Farmakogenetik, Beslenme Genetiği, Spor Genetiği ve Gen Dopingi konularında dersler ve seminerler vermektedir.