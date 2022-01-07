Prof. Dr. Kürşad Zorlu Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık görevini yürütmektedir. Aynı zamanda Habertürk'te yazarlık yapmaktadır. Peki, Prof. Dr. Kürşad Zorlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Kürşad Zorlu'nun biyografisi ve detayları haberimizde...

PROF. DR. KÜRŞAD ZORLU KİMDİR?

45 yaşındaki Kürşad Zorlu 1977 yılında Yozgat'ın Yerköy ilçesinde dünyaya gelmiştir. . İlk, orta ve lise öğrenimini bu ilçede tamamlamıştır.

1998 yılında Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Aynı dalda yüksek lisans yapmıştır.

2009 yılında "Örgütlerin Demokratik Yönetim Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar ve Bir Uygulama" adlı tezi ile doktora derecesi almıştır.

Akademik görevlerinden önce Sağlık Bakanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü müşavirliği, PTT Genel Müdürlüğünde uzman ve genel müdür danışmanlığı, Ulaştırma Bakanlığında bakan danışmanlığı, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü müşavirliği, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında başkan danışmanlığı görevlerini yürütmüştür.

2010 senesinde Ahi Evran Üniversitesi İşletme Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başlamıştır. 2013 yılında ABD'de South Carolina Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Yönetim ve strateji alanında doçent unvanı almıştır. Yapay zekâ yöntemlerinin (yapay sinir ağları, bulanık mantık ve karar ağaçları) yönetim bilimine uygulanmasına yönelik ampirik çalışmaları gerçekleştirdi. Liderlik konusunda akademik çalışmalar hazırladı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde profesör ve Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı başkanı oldu. 2011-2013 yılları arasında Ahilik Araştırma Merkezi, İl İstihdam Kurulu ve KOBİ Proje Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunan Zorlu, Kasım 2019'da Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak atanmıştır.

Avrasya bölgesine ve Türkistan coğrafyasına yönelik çok sayıda makale ve belgesel hazırlamıştır. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan'da uluslararası seçim gözlemcisi olarak bulunmuştur. 2007 yılında Türkiye'nin Afganistan'daki proje ve faaliyetlerini ortaya koyan tanıtım çalışmalarını gerçekleştirdi. "Avrasya Dünyası", "Büyük Satranç" ve "Gönül Mimarlarımız" adlı TV programlarını hazırlamıştır.

Bu alanda çok sayıda ödül almıştır. Kazakistan-Türkiye Üstün Hizmet Madalyası (2016), Ahmet Zeki Velidi Togan Hizmet Ödülü (2010), İsmail Gaspıralı Türk Dünyası Ödülü (2015), Kanal Avrupa Dış Türkler Medya Hizmet Ödülü (2011), Yankı Dergisi 45. Yıl Onur Ödülü (2017), "2017-Uluslararası Yabancı Medya Gözüyle Kazakistan" yarışmasında (54 ülke arasında) birincilik ödülü, Uluslararası Türksoy Medya Ödülü (2017) ve Uluslararası Türk Akademisi Madalyası (2018), Kazakistan Halklar Asamblesi Madalyası (2019) sahibi oldu.

Yeniçağ gazetesi ve ardından Vatan gazetesinde köşe yazarı olan Kürşad Zorlu, çeşitli televizyon kanallarında yorumculuk yapmakta ve Basın Yayın Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeliğini yürütmektedir. Zorlu son olarak Habertürk'te yazmaktadır. İngilizce ve Kazakça bilen Kürşad Zorlu'nun uluslararası akademik makale ve bildirilerinin yanı sıra yayınlanmış iki kitabı bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.