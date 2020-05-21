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  3. Prof.Dr. Levent Yamanel: ''Hava akımı oluşturan tüm cihazlar virüs bulaştırabilir''

Prof.Dr. Levent Yamanel: ''Hava akımı oluşturan tüm cihazlar virüs bulaştırabilir''

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, DHA'ya klima sistemlerinin koronavirüsün yayılmasına etkisini değerlendirdi.

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Dolar kaç tl? Dolar ne kadar? 21 Mayıs PerşembeDolar kaç tl? Dolar ne kadar? 21 Mayıs Perşembe

 

21 Mayıs 2020 Perşembe 12:14

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