Prof.Dr. Levent Yamanel: ''Hava akımı oluşturan tüm cihazlar virüs bulaştırabilir''
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, DHA'ya klima sistemlerinin koronavirüsün yayılmasına etkisini değerlendirdi.
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21 Mayıs 2020 Perşembe 12:14
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