Prof. Dr. Mehmet Azimli kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin biyografisi

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin "Siyeri Farklı Okumak" isimli kitabında, Peygamber Efendi Hazreti Muhammed (SAV) hakkında çirkin ifadeler kullandığı iddia edildi. Bu iddiaların ardından Prof. Dr. Mehmet Azimli kimdir? Kaç yaşında, nereli? soruları merak ediliyor. İşte Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin biyografisi...

PROF. DR. MEHMET AZİMLİ KİMDİR?

1968 yılında Sille’de (Konya) doğdu. İlköğrenimini Sille İlkokulu’nda, orta öğrenimini Konya İHL’de tamamladı. 1991’de Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1991-1998 yılları arasında Ordu-Ulubey İHL’de ve Konya-Karapınar İHL’de çalıştı. Selçuk Üniversitesi’nde 1994’te yüksek lisansını, 1999’da doktorasını tamamladı. 1998-2012 yılları arası Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Tarihi Anabilimdalı’nda çalıştı.

2005 yılında doçent oldu. Yazdığı eserler yüzünden geciktirilen profesörlük ünvanını 2013 yılında Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde aldı. Azimli, üç çocuk sahibi olup Arapça ve İngilizce bilmektedir.

