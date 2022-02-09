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Prof. Dr. Mehmet Azimli kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin biyografisi

Hazreti Muhammed'e (SAV) ilişkin kötü ifadeler kullandığı iddiası ile hakkında soruşturma açılan Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin kim olduğu merak ediliyor. Bu bağlamda, Prof. Dr. Mehmet Azimli kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin biyografisi...

Prof. Dr. Mehmet Azimli kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin biyografisi

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin "Siyeri Farklı Okumak" isimli kitabında, Peygamber Efendi Hazreti Muhammed (SAV) hakkında çirkin ifadeler kullandığı iddia edildi. Bu iddiaların ardından Prof. Dr. Mehmet Azimli kimdir? Kaç yaşında, nereli? soruları merak ediliyor. İşte Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin biyografisi...

Prof. Dr. Mehmet Azimli kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin biyografisi

PROF. DR. MEHMET AZİMLİ KİMDİR?

1968 yılında Sille’de (Konya) doğdu. İlköğrenimini Sille İlkokulu’nda, orta öğrenimini Konya İHL’de tamamladı. 1991’de Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Prof. Dr. Mehmet Azimli kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin biyografisi

1991-1998 yılları arasında Ordu-Ulubey İHL’de ve Konya-Karapınar İHL’de çalıştı. Selçuk Üniversitesi’nde 1994’te yüksek lisansını, 1999’da doktorasını tamamladı. 1998-2012 yılları arası Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Tarihi Anabilimdalı’nda çalıştı.

Prof. Dr. Mehmet Azimli kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin biyografisi

2005 yılında doçent oldu. Yazdığı eserler yüzünden geciktirilen profesörlük ünvanını 2013 yılında Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde aldı. Azimli, üç çocuk sahibi olup Arapça ve İngilizce bilmektedir.
Prof. Dr. Mehmet Azimli kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin biyografisi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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