Prof.Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Türkiye ne zaman normale dönecek?

Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası'na konuk olan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Mehmet Ceyhan, salgının son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Ceyhan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

(Ercüment Ovalı'nın açıklamaları) Böyle bir çalışmaya başlamak son derece önemli. Buradaki en büyük problem bilim dünyasında tartışılması gereken konuyu sosyal medyada tartışmak. Twitter üzerinden bir çağrı yaparsınız herkes bunu yanlış anlar.

NE ZAMAN NORMALE DÖNECEĞİZ?

Temkinli konuşuyorum. Projeksiyonlar yapıyorum,senaryolar çiziyorum. Eğer bu şekilde devam ederse, bu şekilde devam etmesinin yolu toplumun yüzde 95'nin eve kapanması, geri kalanın yarısının da kendini maske takarak sosyal izolasyon kurallarına uyarak koruması. Eğer bunu devam ettirebilirsek.

Şu anda rakamlar iyi görünüyor. Günlük vaka artış rakamlarına bakarsak iyi görünüyor ama her günkü rakama bakarak yorum yapmak yanlış burada. O yüzden bunu bloklar halinde incelemek lazım. Mesela bugün 3 bine indi yarın 4 binli bir rakam olabilir. Açıkçası bu durum kimseyi de korkutmasın. Önemli olan ortalamasında düz bir çizgi çizmek. Bir süre böyle devam ettikten sonra yalnız bu pik noktası dediğimiz şey çok önemli bir olay değil, ondan sonra azalmaya başlaması önemli. Azalmaya başladıktan sonra da o azalma ne kadar sürecek, ne zaman iyice 20'li 30'lu rakamlara ineceğiz bu da yine izolasyon kurallarına uyulmasıyla ilgili. Eğer uymaya devam edersek 2 haftada bitebilir, etmezsek 2.5 ay sürebilir. Mutlaka izolasyona dikkat etmek lazım. Eğer bunu iyimserlik havasıyla bozarsak ikinci bir dalga başlar ve bu rakamların çok üzerinde ikinci bir pik noktası ortaya çıkar. Bu yüzden hiç şakası yok, burada aşı çok ideal keşke aşı bulunsa. Bu tür salgınlarda eğer salgın 2-3 yıl sürmüyorsa etkili bir aşı bulup onu uygulayarak salgını kontrol altına almak çok zor bir iş.

"VAKA SAYISINDAKİ AZALTMA İSTANBUL KAYNAKLI"

Vaka sayısındaki azalma direkt İstanbul kaynaklı. İstanbul, New York gibi olmadı çok daha düşük vakalarla dönüş noktasına geçti. Vaka sayıları azalmaya başladı. Şöyle bir yanlış anlama var .Zannediyor ki insanlar toplumun yarısı enfekte olmadan bu salgın bitmez. Bu doğru ama bizim bahsettiğimiz toplum Türkiye nüfusu değil. 80 milyondan bahsetmiyoruz. Toplum dediğimiz yüzde 95 eve kapanarak virüsten uzak durdu, geri kalan yüzde 5'in yarısı da maske takarak, sosyal izolasyona uyarak korudu kendini. O halde bizim için toplum Türkiye'nin yüzde 2,5'u oluyor. O rakam bizim için örneğin 4 milyon ediyor, bu bizim için toplumdur. Toplumun yarısı yani 2 milyonu enfekte olursa bu salgın bitiyor ama bu enfekte olanların hepsini biz tespit edemiyoruz. Yaklaşık onda birini tespit edebiliyoruz. Çünkü çoğu bulgusuz falan, bulgusu çok hafif gelmiyor. O yüzden durumumuza göre 100 bin bizim için bir dönüş noktası olabilir. Bu rakamı bulamadan nereden kaç gün sonra döneceğimizi bilemezsiniz. Bizim pik noktamız 100 bin olur diyeceksiniz sonra hesaplayacaksınız, sonra her gün 4 bin vaka artışı olarak o güne kaç günde geliriz. Zaten 82 bine geldik. Biraz bozduğumuz zaten bu rakam 150 bine çıkar. O zaman pik noktasını geçmek için 150 bine çıkmanız lazım.