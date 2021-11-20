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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan aşılama verilerini paylaştı, tehlikeye dikkat çekti: Toplumsal bağışıklığımız artacağına azalıyor

Koronavirüs salgınına karşı aşılamadaki son durumu değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan," Toplumsal bağışıklığımız artacağına azalıyor." dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan aşılama verilerini paylaştı, tehlikeye dikkat çekti: Toplumsal bağışıklığımız artacağına azalıyor

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını hakkında merak edilen soruları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevaplandırırken aşılama hızındaki son durumu değerlendi. 19 Kasım 2021 Cuma gününe ilişkin aşılama verilerini paylaşan Mehmet Ceyhan birinci doz 38 bin 119, ikinci doz 75 bin 595, üçüncü doz  42 bin 990 doz aşı yapıldığının bilgisini vererek," Toplumsal bağışıklığımız artacağına azalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

"Kısıtlamalar ve aşılama sayılarını artırıcı uygulamalar yapılmadan salgın bitirilebilir mi?" sorusuna yanıtlayan Mehmet Ceyhan," Hiçbir önlem alınmasa da, vaka sayıları bir süre sonra azalabilir. Ancak yüksek vaka sayılarıyla bir süre gittikten sonra kısmi bir azalma olur. Sonra yüksek vaka sayılarıyla düz bir çizgi görürüz ama arkasından tekrar vakaların arttığı yeni bir dalga yaşanır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan aşılama verilerini paylaştı, tehlikeye dikkat çekti: Toplumsal bağışıklığımız artacağına azalıyor

SALGINA KARŞI ÖNLEM ALINMAZSA NE OLUR?

Bu durumun topluma negatif bir etkisi olduğunu ifade eden Ceyhan şunları kaydetti:

"Çok sayıda can kaybı olur. Sağlık sektörü negatif etkilenir. Tedavinin maliyeti önlemekten çok daha yüksektir. Vaka sayısı arttıkça ticaret azalır ve iş gücü kaybıyla üretim yavaşlar. Hiçbir toplumda devlet kısıtlama uygulamadan, halk kısıtlama varmış gibi yaşayamaz."

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan aşılama verilerini paylaştı, tehlikeye dikkat çekti: Toplumsal bağışıklığımız artacağına azalıyor

"AŞI YA DA TEST DOĞRU BİR POLİTAKA DEĞİLDİR"

" Kısıtlama dediğimiz sokağa çıkmanın yasaklanması veya işyerlerinin kapanması değildir" diyen Ceyhan, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Aşı ya da test doğru bir politika değildir. Çünkü, aşılılarda da test pozitif çıkabilir ve en duyarlı test olan PCR bile ancak %50-60 duyarlıdır. Hiç değilse uygun aşı koşulu aranan aktivitelerde PCR negatifse seçeneği kaldırılmalı ve uygun sayıda aşılama veya hastalığı 3 ay içinde geçirmiş olma koşulu aranmalıdır. PCR negatifliği koşulu ancak 2. dozdan sonra henüz 15 gün geçmemiş kişilerde aranabilir." 

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan aşılama verilerini paylaştı, tehlikeye dikkat çekti: Toplumsal bağışıklığımız artacağına azalıyorProf. Dr. Mehmet Ceyhan aşılama verilerini paylaştı, tehlikeye dikkat çekti: Toplumsal bağışıklığımız artacağına azalıyor

Tayfun Altuntaş
Editör
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