Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bir sonraki dalganın 'ek doz' yaptırmayanları vuracağını söyledi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Twitter hesabı üzerinden koronavirüs salgınıyla ilgili 'ek doz aşı' uyarısında bulundu.

Dünya'da 4. artış döneminin iniş koluna geçtiği sırada (günlük vakaların sayılarının azaldığı dönem) Avrupa'da vakalar ve ölümlerin tekrar artmaya başladığını söyledi ve nedenlerini maddeler halinde açıkladı.

1. Aşılanmanın an itibariyle yavaşlaması ve ciddi oranda bir nüfusun da hala aşılanmamış olması

2. Aşı olmuş ve hastalık atlatmış kişilerin bağışıklıklarını kaybetmeye başlamaları

3. Mevcut olan bağışıklık düzeyinin aşılara etkisindeki yetersizlik

4. İngiltere, Rusya ve Türkiye'nin alınan önlemleri gevşeterek vaka sayısını kontrol altına alamaması nedeniyle diğer ülkelere kaynak oluşturması

TWITTER ÜZERİNDEN SIRALADI

Twitter hesabı üzerinden Prof. Dr. Ceyhan şunları kaydetti.

Azaltma başarılı olsa bile, virüsün önlem almayan ülkeler tarafından geri geleceğini söyledi ve 2 noktaya dikkat çekti:

"1) Salgın eğrisindeki dalgalar hiçbir şey yapmasanız bile iniş koluna geçiyor. Ancak aşısız ve önlemsiz toplumlarda bu dalgalar çok daha büyük oluyor ve bir sonraki dalga daha erken geliyor. Vakalar azalmaya başladığında, biz azalttık sanıp daha da gevşememek gerekir.

2) Şu anda içinde bulunduğumuz dalga aşısızların salgını. Ama bir sonraki dalga aşılanıp ek dozunu yaptırmayanların salgını' olacak. Günde 10-20 bin doz ek aşıyla çok iyi bir noktaya gitmiyoruz."