Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı!
Dün CNN Türk ekranlarında yayınlanan Başak Şengül'ün moderatörlüğünü yaptığı 'Akıl Çemberi' programında koronavirüs aşılarıyla ilgili soruları yanıtlayan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ceyhan'ın yorgunluk nedeniyle fenalaştığı, genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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09 Aralık 2020 Çarşamba 10:26
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