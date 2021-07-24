Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs tablosunu yorumladı: Aramızda pozitif bir milyondan fazla kişi dolaşıyor ve bulaştırıcılar

Sağlık Bakanlığının 23 Temmuz 2021 Cuma gününe ilişkin yayımladığı koronavirüs tablosunda vaka sayıları uzun bir aranın ardından 11 bin 94 olurken 60 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 215 kişi ise salgını yenerek sağlığına kavuştu.

Vaka sayıları 5 binli rakamlardan yeniden 11 bini aşınca Prof. Dr. Mehmet Ceyhan son tabloyu sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi.

"YENİDEN 100 BİNİ GEÇTİ"

Ceyhan paylaşımında," Toplam vaka ve ölüm sayısı artık günlük verilmediği için AKTİF VAKA SAYISINI hesaplayamıyoruz. Ancak sanıyorum yeniden 100 bini geçti. Yani saptayamadıklarımızla birlikte aramızda virüs pozitif bir milyondan fazla kişi dolaşıyor ve çok bulaştırıcılar." dedi.

VAKA ARTIŞI NASIL ÖNLENECEK?

Ceyhan, vaka artışının kontrol alınması için ise şu önerilerde bulundu:

"Bir yandan aşı olmalıyız, diğer taraftan devlet bazı kısıtlamalar uygulamalı ve halk maske ve mesafe kurallarına sıkı sıkıya uymalı. Rusya’dan gelen turistler için daha sıkı önlemler alınmalı. Yoksa vaka artışını durdurmak mümkün olmayacak."

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Toplam vaka ve ölüm sayısı artık günlük verilmediği için AKTİF VAKA SAYISINI hesaplayamıyoruz. Ancak sanıyorum yeniden 100 bini geçti. Yani saptayamadıklarımızla birlikte aramızda virus pozitif bir milyondan fazla kişi dolaşıyor ve çok bulaştırıcılar. pic.twitter.com/wobrsi83ze — Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) July 23, 2021

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 23 Temmuz saat 23.00 itibarıyla, uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 291 bin 878, ikinci doz aşı sayısı 22 milyon 152 bin 717 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 65 milyon 174 bin 925'e yükseldi.

İstanbul'da 12 milyon 14 bin 718, Ankara'da 5 milyon 275 bin 499, İzmir'de ise 4 milyon 398 bin 2 doz aşı yapıldı.