Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kötü haberleri tek tek açıkladı! Dördüncü dalganın içindeyiz, öldürücü bir varyant çıkabilir

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre vaka sayılarının 20 binin üzerinde seyrettiği Türkiye'de vefat sayısı da 200'ün üstünde seyrediyor. Kısıtlamaların tamamıyla kaldırılması için toplumsal bağışıklığın yüzde 85'i aşması gereken Türkiye'de iki doz aşı yapılma oranı yüzde 70,18'e kadar çıktı. Ancak nüfusa göre bakıldığında bu oran istenen düzeyin altında kaldı. Bu kapsamda Sözcü'den Yusuf Demir'in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgındaki durum, aşılama çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ÖLDÜRÜCÜ BİR VARYANT OLABİLİR"

İlerleyen haftalarda güçlü bir dalgalanmanın olabileceğini ifade eden Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan," Hiçbir önlem almadığımızı görüyoruz. Geçtiğimiz sene en azından kamu sektöründe uygulanan bir kademeli mesai vardı. Bu toplu taşımadaki kalabalıkları azaltıyordu. Okullar kapalıydı, birçok işyerinde esnek çalışma teşvik ediliyordu. Şimdi bunların hepsi kalktı. Okullar açıldı. Şimdi pencereler açılabilir ama yakında havalar soğuyacak. Bir varyant çıkabilir. Bu varyant çok öldürücü olabilir. Aşı bu varyant üzerinde çok etkili olmayabilir. O zaman hiç beklenmedik rakamlar da ortaya çıkabilir." ifadelerini kullandı.

"VAKA EĞRİSİ DÜZ SEYRETMEZ, DALGALANMALAR OLUR"

Mart ve Nisan ayında vaka sayılarının 50-60 binlere çıktığını anımsatan Ceyhan," Vaka eğrisi yapısı gereği zaten düz seyretmez. Dalgalanmalar olur. Bu dalganın ne kadar büyük olacağı, sizin ne kadar önlem alacağınıza ve etken olan virüsün özelliklerine bağlı.” dedi.

VİRÜSÜN BULAŞTIĞI 3 YERİ AÇIKLADI

Virüsün bulaştığı üç yer olduğunu ifade eden Mehmet Ceyhan," Ev, işyerleri ve toplu taşıma araçları. Eve bir şey yapamayacağımıza göre toplu taşıma ve kalabalık işyerlerinde gerekirse vardiya usulü çalışarak önlem alınmalıdır. Bunu sadece kamu değil özel sektör de uygulamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

" SALGIN KONTROL EDİLMEK İSTENİYORSA AŞILAMA HIZININ MUTLAKA ARTIRILMASI GEREKİYOR"

Aşılama çalışmalarının hızlı tamamlanması gerektiğini kaydeden Ceyhan," İş uzadıkça biz bir yandan aşı yapmaya yüzde 80’e ulaşılmaya çalışırken, diğer yanda aşı yaptıklarınız bağışıklığını kaybetmeye başlıyor. Bu salgın kontrol edilmek isteniyorsa aşılama hızının mutlaka artırılması gerekiyor. Aşı kararsızlığının ortadan kaldırılması için ciddi faaliyet yürütülmeli ve tedbir alınmalı. Sanıldığının aksine sosyal medyadaki aşı karşıtlığı falan değil, özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesindeki dini ve feodal yapı… Buradaki aşiretlerin, cemaatlerin, grupların başındaki insanların söylemleri etkili oluyor. Devletin o insanlara dönük bir faaliyeti olmalı. Önceki yıllarda aşı kampanyalarında bu yapıldı. Ama bu biraz bırakılmış gibi…” şeklinde konuştu.

KAPANMA YERİNE KADEMELİ VE ESNEK MESAİ ÖNERDİ

Salgının kontrol altına alınması için uygulanması gereken tedbirler hakkında konuşan Ceyhan," Diğer taraftan da insanlar bireysel tedbirleri daha iyi uygularken, devletin de bazı kısıtlama önlemleri alması lazım. Bu da eve kapanma değil. Bunun sorunu çözmediğini gördük. Tam tersine bütün hafta boyu dışarıda olan insanları hafta sonu eve kapatıyorsunuz. Birinde virüs varsa daha kolay evdekilere geçiyor. Esas önemli olan büyük işyerlerinin bir an önce kademeli mesaiye geçmesi, esnek çalışma uygulaması… Yine de sosyal mesafe sağlanamıyorsa vardiyalı çalışma sistemine geçilmelidir. Salgının bir bedeli var. Belki o işyeri sahibinin hoşuna gitmiyor ama insanlar bundan kurtulamadığı için kendileri de zarar edecek.” diye konuştu.

"ÖLÜM ORANLARI ÜÇ DALGAYA GÖRE DAHA YÜKSEK"

Türkiye'nin salgında dördüncü dalganın içerisinde olduğunu ifade eden Ceyhan," İlk iki dalga orijinal virüsle olmuştu. Orda ölüm oranı binde 9’du. Sonra 3. dalga Mart-Nisan ayında Alfa varyantıyla oldu. Orda binde 6’ya düştü ölüm oranı. Şimdi bu delta varyantında binde 11. Ölüm oranları daha önceki üç dalgaya göre daha yüksek.” açıklamasında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni açıklama! Delta varyantı Mu varyantından daha bulaşıcı!

DSÖ koronavirüsün kökenini bulmak için yeniden harekete geçti! Çin'e ekip gönderilecek! Vuhan'daki laboratuvar sır perdesini aralayabilir

Son dakika | Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor: Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler ve fahiş fiyat artışları masada