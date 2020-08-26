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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgında kontrol kaybedildi!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan katıldığı tv programında salgınla ilgili açıklamalarda bulundu. Ceyhan “ Açıklanan vaka sayıları ve diğer oranlara bakacak olursak şu anda bulunduğumuz noktada salgın kontrolden çıkmış durumda” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgında kontrol kaybedildi!

Habertürk televizyonunda canlı yayında konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, korona virüs salgını konusunda kontrolün kaybedildiğini belirtti. Prof. Dr. Ceyhan, “Yaklaşık 10 gündür yeni hasta sayısı iyileşen hasta sayısının üzerinde devam ediyor. Bu durum kontrolün kaybedildiğini gösteriyor. Ne zaman iyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısının üzerine çıkar ve günden güne bu durum iyileşir, o zaman yeniden kontrol altına almaya başladığımızı söyleyebiliriz” ifadelerini kaydetti.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgında kontrol kaybedildi!

Açıklanan günlük verilerde gerçek vaka sayıları açıklananın on katı kadardır diyen Prof. Dr. Ceyhan, “Çünkü biliyoruz gerçek vaka sayıları açıklananın on katı kadardır. Siz ne kadar çok ve doğru test yaparsanız yapın bu bütün ülkelerde böyledir. Eğer Türkiye’de yeterli sayıda ve doğru test yapılamıyorsa o zaman gerçek hasta sayısı daha da yüksektir. Ancak önemli olan iyileşen hasta sayısı ile yeni vaka sayısı arasındaki orandır” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgında kontrol kaybedildi!

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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