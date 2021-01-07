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  3. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Çin aşısı ile ilgili kötü haber!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Çin aşısı ile ilgili kötü haber!

Haber Global ekranlarında Senem Tolunay Ilgaz’ın sorularını cevaplayan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'de üretilen Sinovac aşısı hakkında 60 yaş üstüne yapılmasını "kumar" olarak nitelendirdi. Tek seçeneğin yine de aşı olduğunu söyleyen Ceyhan, "Çünkü hastalık kötü seyrediyor" dedi.

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07 Ocak 2021 Perşembe 09:50
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