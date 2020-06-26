Prof.Dr. Mehmet Ceyhan'dan hayat kurtaracak öneriler

Türkiye'de koronavirüs salgınının mayıs ayında kontrol altına alınmasıyla başlayan normalleşme süreciyle birlikte vaka sayısının ardından Prof.Dr. Mehmet Ceyhan vatandaşlara birtakım uyarılarda bulundu.

Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artışa ilişkin konuşan Ceyhan," Bunun nedeni 65 yaşın herhangi bir tedbir alınmadan dışarıya çıkması. Artık sokak kısıtlaması olmamalı ama 65 yaş üzeri için özel alanlar belirlenmeli. Örneğin, her gün bir banka, bir AVM bu yaş gruplarına hizmet vermeli. Bazı parklar sadece 65 yaş ve üzeri için ayrılmalı. Virüs yoğunluğu azalana kadar 65 yaş üzeri vatandaşlar için belli alanlar oluşturulmalı." dedi.

Ceyhan arkadaş gruplarının toplanırken bu sayının 5'ten fazla olmaması gerektiğini söyledi.

Ceyhan, vaka sayılarının artış sebebi olan düğünler, taziye evleri, asker uğurlamalarına ilişkin olarak,"Belli sayıda olmalı. Örneğin açık hava düğünleri, kapalı alan düğünlerinin sayıları farklı olmalı." dedi.

"BİR KİŞİDE MASKE YOKSA MESAFE 2 METRE OLMALI"

Maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat çeken Ceyhan,"Herkes maskeliyse arada 1.5 metre bırakılmalı. Bir kişi maskeli ise arada 2 metre mesafe olmalı. Hareket halindeyken 3 metre mesafe bırakılmalı." diye konuştu.

Ceyhan ,"Havuzda ve denizde arada mutlaka iki metre mesafe olmalı" uyarısında bulundu.

Ceyhan vaka sayısının fazla olduğu illerden vaka sayısı az olan ile gidilmeden önce test yapılması gerektiğini, sonucun negatif olması durumunda yola çıkılması gerektiğini söyledi.

Çalışma saatlerine ilişkin konuşan Ceyhan, "Mesailer kademelendirilmeli. Bazı kimseler sabah 08.00’de, bazıları saat 08.30’da, bazıları da 09.00’da mesaiye başlamalı. Böylece bu kişilerin farklı zamanlarda da işten çıkmaları sağlanmış olur. Bu uygulama aynı zamanda toplu taşıma kullanımı da azaltır." ifadelerini kullandı.

"ASEMPTOMATİK VAKALARA TEST YAPILMALI"

Asemptomatik vakalara yönelik de konuşan Ceyhan," Asemptomatik vakalar tespit edilmeli. Bunun için de risk grubundaki mesleklere test yapılmalı. Örneğin doktorlara, kabin görevlilerine, berberlere aralıklı olarak test yapılmalı. Böylece hastalığı olanlar hemen izole edilerek bulaş riski azaltılmalı." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ceyhan şu ifadeleri kullandı:

"Kronik hastalığı olanlar için de ayrı önlem uygulanmalı. Bu kişilerin risk faktörleri dikkate alınmalı. Çünkü pek çok kişi çalışmak durumunda. Risk faktörü az olanlar sorumluluğu aldığına dair bir beyanda bulunarak çalışabilmeli. Yüksek olanlar ise asla çalışmamalı."

"TEMİZLİK HAYATIMIZIN HER ALANINA GİRMELİ"

Ceyhan son olarak vatandaşlara şu uyarıyı yaptı:

"El hijyeni tüm virüsleri önlemek için en önemli faktörlerden biri. Bu konuda mutlaka dikkatli olunmalı. Temizlik hayatımızın her alanına girmeli.”

Kaynak: Hürriyet