Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs salgınına ilişkin kritik uyarılar!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bir televizyon programına katılarak yeni normalleşme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yeni normalleşme sürecinde özellikle maskenin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Ceyhan,açıklamasında "Maske takmayanlar için yaptırım olması lazım. Bazı illerde İl Pandemi Kurulları'nın önerileri ve idarecilerin kararları doğrultusunda bu yönde karar alındı. Bunun genelleştirilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MESAFE OLMADIĞI TAKDİRDE MASKENİN ÖNEMİ 10 KAT ARTAR"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal mesafenin olmaması halinde maskenin öneminin 10 kat daha artacağını söyledi.

Ceyhan, "Maske kullanılmıyorsa ve sosyal mesafe de yoksa kaçınılmaz vaka artışlarını gözleyeceğiz" dedi.