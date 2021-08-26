Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli tespit: Salgını sadece aşı ile yavaşlatamayız

Koronavirüs salgınında ortaya çıkan delta varyantı her şeyi değiştirdi. Hızla yayılan varyant nedeniyle can ve vefat sayısı artışa geçerken bilinen birçok veri de değişime uğradı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da delta varyantı, salgındaki son durum ve aşılama çalışmaları hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla değerlendirmede bulundu.

"Aşılar hastalık gelişme, ağır hastalık ve ölüm riskini çok belirgin şekilde azaltıyor. " diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Ancak aşıların hastalık bulaşını yüzde 50 azalttığı bilgisi eski varyantlara aitti, Delta varyantının bulaşını kesinlikle azaltmıyor." dedi.

"AŞI TOPLUMUN % 80’İNE TAM DOZ UYGULANMADIKÇA ENFEKTE KİŞİ SAYISINI AZALTAMAZ"

Öğretmenleri aşılayarak çocukları koruma düşüncesinin yanlış olduğunun ifade eden Ceyhan, "Önlemleri ve kısıtlamaları kaldırıp, salgını sadece aşı ile yavaşlatamayız. Aşı toplumun % 80’ine tam doz uygulanmadıkça enfekte kişi sayısını azaltamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Ceyhan, vaka sayılarının azaltılması için kısıtlamalar uygulanması yerine bireysel önlemlerle birlikte salgının aşı ile sonlandırılabileceğini dile getirdi.

ESNEK ÇALIŞMA VE KADEMELİ MESAİ

Salgında aktif vaka sayısının arttığını belirten Ceyhan," Okullar açılacak ve toplu taşıma araçları, iş yerleri kalabalıklaşacak. Vakit geçirmeden iş yerlerinde esnek çalışma, kademeli mesai ve gerekiyorsa vardiyalı çalışma düzenine geçilmelidir. Okullarda, restoran ve kafelerde fiziki koşulların sağlandığı denetimlerle garanti edilmelidir. Okullarda online eğitim de devam etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"AŞILAMA ORANLARI TOPLAM NÜFUSA BÖLÜNEREK VERİLMELİDİR"

Türkiye'deki aşılama çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunan Ceyhan," Aşılama oranları aşılama sayısı hedef nüfusa değil, toplam nüfusa bölünerek verilmelidir. Aksi takdirde gerçekten yüksek görünen aşı oranları aşı reddine olumsuz katkıda bulunacaktır. Örneğin 2 doz alı oranı % 57,8 verilmektedir ancak gerçek oran % 42’dir. Aşılılarda hastalık genellikle daha az belirtiyle seyrettiği için vaka sayımız da olduğundan düşük görülmektedir." dedi.

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