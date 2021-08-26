Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ayrılık hasretine dayanamadı! Eski aşkı Bige Önal'a geri döndü!Mehmet Cengiz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Sedat Peker ve Mehmet Cengiz akraba mı?Sahte iş yerlerinin tespiti için SGK devrede!Sakatlıklarla boğuşan ünlü futbolcu Jack Wilshere isyan etti: "Kimse beni almak istemiyor"Dr. Murat Tad kimdir, nereli? Evli mi? Kaç çocuğu var? Kaç yaşında ve neden öldü?Yürekleri dağlayan feryat "borcum vardı"Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 26 Ağustos 2021 Perşembe | Koç burcu, güvendiğiniz insanlardan yara alabilirsinizBayern Münih rakibine acımadı! Tam bir düzine gol attılar! (Maç Özeti)Gururun resmi: Türk öğrencinin makalesi NASA'da yayınlandı! Anne Koçyiğit, 15 yıl hapis cezasından nasıl kurtuldu? 
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli tespit: Salgını sadece aşı ile yavaşlatamayız

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli tespit: Salgını sadece aşı ile yavaşlatamayız

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların hastalığın gelişimi, ağır hastalık ve ölüm riskini belirgin oranda azalttığının belirterek," Önlemleri ve kısıtlamaları kaldırıp, salgını sadece aşı ile yavaşlatamayız. Aşı toplumun % 80’ine tam doz uygulanmadıkça enfekte kişi sayısını azaltamaz." dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli tespit: Salgını sadece aşı ile yavaşlatamayız

Koronavirüs salgınında ortaya çıkan delta varyantı her şeyi değiştirdi. Hızla yayılan varyant nedeniyle can ve vefat sayısı artışa geçerken bilinen birçok veri de değişime uğradı. 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve  Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da delta varyantı, salgındaki  son durum ve aşılama çalışmaları hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla değerlendirmede bulundu.

"Aşılar hastalık gelişme, ağır hastalık ve ölüm riskini çok belirgin şekilde azaltıyor. " diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Ancak aşıların hastalık bulaşını yüzde 50 azalttığı bilgisi eski varyantlara aitti, Delta varyantının bulaşını kesinlikle azaltmıyor." dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli tespit: Salgını sadece aşı ile yavaşlatamayız

"AŞI TOPLUMUN % 80’İNE TAM DOZ UYGULANMADIKÇA ENFEKTE KİŞİ SAYISINI AZALTAMAZ"

Öğretmenleri aşılayarak çocukları koruma düşüncesinin yanlış olduğunun ifade eden Ceyhan, "Önlemleri ve kısıtlamaları kaldırıp, salgını sadece aşı ile yavaşlatamayız. Aşı toplumun % 80’ine tam doz uygulanmadıkça enfekte kişi sayısını azaltamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Ceyhan, vaka sayılarının azaltılması için kısıtlamalar uygulanması yerine bireysel önlemlerle birlikte salgının aşı ile sonlandırılabileceğini dile getirdi. 

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli tespit: Salgını sadece aşı ile yavaşlatamayız

ESNEK ÇALIŞMA VE KADEMELİ MESAİ

Salgında aktif vaka sayısının arttığını belirten Ceyhan," Okullar açılacak ve toplu taşıma araçları, iş yerleri kalabalıklaşacak. Vakit geçirmeden iş yerlerinde esnek çalışma, kademeli mesai ve gerekiyorsa vardiyalı çalışma düzenine geçilmelidir. Okullarda, restoran ve kafelerde fiziki koşulların sağlandığı denetimlerle garanti edilmelidir. Okullarda online eğitim de devam etmelidir." değerlendirmesinde bulundu. 

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli tespit: Salgını sadece aşı ile yavaşlatamayız

"AŞILAMA ORANLARI TOPLAM NÜFUSA BÖLÜNEREK VERİLMELİDİR"

Türkiye'deki aşılama çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunan Ceyhan," Aşılama oranları aşılama sayısı hedef nüfusa değil, toplam nüfusa bölünerek verilmelidir. Aksi takdirde gerçekten yüksek görünen aşı oranları aşı reddine olumsuz katkıda bulunacaktır. Örneğin 2 doz alı oranı % 57,8 verilmektedir ancak gerçek oran % 42’dir. Aşılılarda hastalık genellikle daha az belirtiyle seyrettiği için vaka sayımız da olduğundan düşük görülmektedir." dedi. 

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli tespit: Salgını sadece aşı ile yavaşlatamayız

{TITLE_STRIP}BioNTech aşısı olanlar dikkat! Pfizer'den üçüncü doz açıklaması: Antikor seviyesi 3,3 kat artıyor

{TITLE_STRIP}Bakan Koca duyurdu: Aşı yaptırmayan iki doktor hayatını kaybetti!

{TITLE_STRIP}Son dakika | Tepki gösterdi! Bakan Koca'dan 'aşı olmadığı' iddialarına sert yanıt

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT