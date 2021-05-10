Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan sevindiren açıklama: Vaka sayısının 5 bini altına inmesini bekliyoruz!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan sevindiren açıklama: Vaka sayısının 5 bini altına inmesini bekliyoruz!
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen 17 günlük tam kapanmanın ardından vaka sayılarının 5 binin altına bile düşebileceğini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 17 Mayıs'tan sonra kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması gerektiğine dikkati çekti.