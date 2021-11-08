Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan vaka ve ölüm sayısında artışı uyarısı: Önlemleri artırmazsak aynı durumu biz de yaşarız

Türkiye'nin ve dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadelesi devam ediyor. Birçok ülkede kış ayları ve tedbirlerin kaldırılmasıyla vaka sayılarında artış yaşanırken aşılamanın etkisiyle hayatını kaybedenlerin sayısında düşüş yaşandı. Özellikle Avrupa ülkelerinde dördüncü dalga sona ermeden beşinci dalga başlarken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgındaki son durum hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

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AVRUPA’DA 4. DALGA BİTMEDEN 5. DALGA BAŞLADI

- Aslında hala 1. dalgadayız ama 2,3,4. dalga halk arasında kabul gördüğü için, artık öyle isimlendiriyorum.

- Daha önce dalgalar arasında günlük vaka sayıları bir süre düz çiziyordu. pic.twitter.com/QZ4lkgO9j8 — Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) November 7, 2021

"ASLINDA HALA BİRİNCİ DALGADAYIZ"

"Avrupa’da 4. dalga bitmeden 5. dalga başladı" diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan," Aslında hala 1. dalgadayız ama 2,3,4. dalga halk arasında kabul gördüğü için, artık öyle isimlendiriyorum. Daha önce dalgalar arasında günlük vaka sayıları bir süre düz çiziyordu." ifadelerini kullandı.

VAKA SAYILARI NEDEN ARTTI?

Türkiye'de salgın dalgalarındaki vaka sayıları paylaşarak değerlendirme yapan Mehmet Ceyhan vaka artışlarının nedenleri sıralayarak şunları kaydetti:

"Türkiye’de 1.-2. dalga arası günlük 1.000, 2.-3. dalga arası 5.000, 3.-4. dalga arası 10.000 vaka gözlendi. Bu kez Avrupa’da çok sayıda ülkede 4. dalga bitmeden, 5. dalga başladı. Bunun nedenleri:

1) Önlemlerin ve kısıtlamaların yetersizliği,

2) İş yerlerinde, toplu taşımada ve toplanmalarda(düğünler, kapalı alanlarda toplantılar, spor karşılaşmaları, kongreler, okullar) artan kalabalıklar,

- Etkenin özelliği: Delta varyantının bulaşma özelliği

- Aşı ile % 80 toplumsal korunma hedefinden giderek uzaklaşmamız

- Aşılama % 80 orana ulaşmadıkça, aşılanma arttığında doğru orantılı olarak vaka sayısının da azalacağı yanılgısı."

Mehmet Ceyhan salgın konusunda uyarı yaparak şunları ifade etti:

"Dikkatli olmalıyız, önlemleri artırmazsak aynı durumu biz de yaşarız. Vaka artan ülkelerde günlük ölü sayıları da artıyor."

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