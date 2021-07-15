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Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından yerine gelen isim vekaleten Prof. Dr. Mehmet Naci İnci oldu. Bunun üzerine İnci'nin biyografisi merak konusu oldu. Peki Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Resmi Gazete'de yer alan 2 Ocak 2021 tarihli Atama Kararı'yla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Kararı ile görevinden alınmasının ardından yerine gelen isim belli oldu. Bulu'nun yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci vekaleten atandı. Bu gelişme üzerine Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir? Kaç yaşında? Nereli?  sorularının yanıtları merak konusu oldu. 

PROF. DR. MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Prof Naci İnci, lisans eğitimini 1987 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi'nden; ve doktora derecesini 1993 yılında Heriot-Watt Üniversitesi, Edinburgh, İngiltere'den almıştır. 1993-1994 yılları arasında Stanford Üniversitesi, CA, ABD Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde fiber optik iletişim sistemleri üzerine doktora eğitimi sonrası araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 1996 yılında Doçentliğe yükseldi. 1999 yılına kadar aynı bölümde çalıştı.

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin laboratuvarlarının ve müfredatının kurulmasında aktif rol aldı. Üniversite ve sanayi arasında güçlü ilişkiler geliştirdi; ve ülkenin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri için iki uluslararası patent aldı. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Profesörü olarak katıldı. 2013-2020 yılları arasında yaklaşık 5 yıl Fizik Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Prof İnci, akademik kariyeri boyunca aşağıdaki kurumlarda görev almıştır:

- 4. Fizik Enstitüsü, Stuttgart Üniversitesi, Almanya (2002)

- Elektronik Mühendisliği Bölümü, Gunma Üniversitesi, Japonya (1998-1999)

- Uygulamalı Optik Bölümü, Norveç Teknik Üniversitesi (1998)

- Fizik Bölümü, Heriot-Watt Üniversitesi, Edinburgh (1997)

15 Temmuz 2021 tarihinde vekaleten Boğaziçi Üniversitesi rektörü olarak görevlendirilmiştir. 

Kaynak: Bölge Gündem, Boğaziçi Üniversitesi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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