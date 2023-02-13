Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu'nun biyografisi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, mezunu Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu özellikle Deprem konusunda yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu'nun biyografisi.

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Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu'nun biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu'nun hayat biyografisi.

Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu'nun biyografisi

PROF.DR MEHMET NURAY AYDINOĞLU KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesinden mezun oldu (1965). Meslek hayatına proje mühendisi olarak başladı. İTÜ’de yapı dinamiği / deprem mühendisliği alanında doktora yaptı (1977) ve aynı alanda doçent oldu (1981). 1982-1992 arasında inşaat sektöründe mühendislik hizmetleri yöneticisi olarak çalıştı. Bu dönemde yurt içinde ve dışında çok sayıda büyük inşaat projelerine katkıda bulundu. 1992’de Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’ne katıldı, 1994’te profesör oldu. Enstitü’nün Deprem Mühendisliği Bölümü’nde lisansüstü eğitim ve bilimsel / uygulamalı araştırmalar yürüttü. Yaş sınırı nedeni ile emekli olduğu 2010 yılından bu yana da aynı aktiviteleri sürdürmektedir. Başlıca bilimsel / mesleki ilgi alanları depremde yapı-zemin etkileşimi, deprem etkisi altında binaların, köprülerin ve diğer mühendislik yapılarının performansa göre analiz ve tasarımı olarak sayılabilir. Bu alanlarda çok sayıda makale, bildiri ve kitap bölümü kaleme aldı. Mühendislik endüstrisinde yapı-deprem mühendisliği alanında danışmanlık yaptı. Kamusal alanda çeşitli konsey ve komitelerde görev aldı. Deprem mühendisliği alanında başta gelen bilimsel dergilerin hakem kurullarında yer aldı (2003-2018). 1993’ten başlayarak ülkedeki deprem yönetmelikleri hazırlama çalışmalarına önderlik etti. Bu bağlamda Türkiye Bina Deprem Yönetmelikleri (1997, 2007, 2018), Türkiye Kıyı ve Liman Yapıları Deprem Yönetmelikleri (2008, 2020), Türkiye Köprü Deprem Yönetmeliği (2020) ve Türkiye Hava Meydanı Yapıları Deprem Yönetmeliği (2020) ’nin hazırlanmasında koordinatör olarak birinci planda rol aldı.

Mehmet Nuray Aydınoğlu'nun kaç yaşında ve nereli olduğuna dair bir bilgiye ulaşamadık. siz değerli okuyucular bir bilgiye saip iseniz yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.

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