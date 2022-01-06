Prof. Dr. Mehmet Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mehmet Şahin'in biyografisi

Tartışma programlarında yaptığı tespitlerle dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Şahin'in kim olduğu araştırılıyor. Bu bağlamda, Prof. Dr. Mehmet Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Mehmet Şahin'in biyografisi...

PROF. DR. MEHMET ŞAHİN KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Şahin üniversite öğrenimini ODTÜ Tarih bölümünde görmüştür. Yüksek lisans eğitimini ise yine ODTÜ'de Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. Şahin aslen Kahramanmaraşlıdır.

Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora eğitimini tamamlayan Prof. Dr. Mehmet Şahin, 13 yıl boyunca Gazi Üniversitesi, uluslararası ilişkiler bölümünde çalışmıştır.

Şahin, halen Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nde. Prof. Dr. olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Polis Akademisi Uluslararası Terör ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin müdürlüğünü yürütmektedir.

Mehmet Şahin'in çalışmaları Uluslararası Politikada Din, Orta Doğu ve Türk Dış Politikası üzerinedir.

Mehmet Şahin'in ortak yazdığı ve kendisine ait bazı kitapları bulunmaktadır. Bunlar aşağıda yer almaktadır.

PROF. DR. MEHMET ŞAHİN'İN KİTAPLARI