Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu tehlike saçan sivrisinekler için uyardı! Ölümcül hastalıklara neden oluyorlar!

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, son günlerde tüm insnaları tehdit eden ve ölümle ible sonuçlanabilen sivrisinekler için baız değerlendirmelerde yaparak uyarılarda bulundu.

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Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu tehlike saçan sivrisinekler için uyardı! Ölümcül hastalıklara neden oluyorlar!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Türkiye'de havaların anormal derece ısınması sonrası bazı değişikliklerin meydaan geldiğini bundan dolayı da tüm hayvanlar arasında en tehlikeli olan sivrisineklerin durumu hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu tehlike saçan sivrisineler için uyardı! Ölümcül hastalıklara nedne oluyorlar!

"TROPİKAL HASTALIKLARDA ARTIŞ VAR"

Sivrisineklerde inanılmaz derecede bir artış olduğunu söyleyen Kadıoğlu "Yılda 1 milyon insan öldüren sivrisinekler sıtma ve benzeri hastalıklara neden oluyor. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni sıtma bölgesi olarak gösteriyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tropikal hastalıklarda artış var. İleride Türkiye daha fazla tropikal hastalık uzmanı yetiştirmek zorunda kalacak. Daha fazla tropikal hastalıklara yönelik poliklinik açmak zorunda kalacak" dedi.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu tehlike saçan sivrisineler için uyardı! Ölümcül hastalıklara nedne oluyorlar!

HAYVANLARDAN İNSANALRA GEÇEN HASTALIKLAR VAR

Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda artış beklendiğini ifade ederek "Bununla beraber lyme hastalığına benzer Kırım Kongo gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda artış bekleniyor. Parazitler, böcekler sıcaklıklar biraz uygun olduğu için daha erken hayata geliyorlar. Daha uzun süre hayatta kalıyorlar. Bunların lavraları daha fazla yaşıyor. Bunlar ormanların yukarılarına doğru hareket edebiliyor. Orman köylüsü ilk defa karşılaşıyor. Kuzey enlemlerindeki insanlar ilk defa karşılaştığı böcekler ve bitkiler var. Bunlara uyum sağlamak da zaman alacak. Batı Nil Virüsü gibi hastalıklar özellikle daha fazla sıkıntılı olmaya başladı. O yüzden ölü kuşlar, onlara temas etmemek, ölü kuşları yiyen kediler ve köpeklerden de insanlara geçen hastalıklar var." ifadelerine yer verdi.

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