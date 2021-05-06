Türkiye'nin ilk yerli ekonomi televizyonu EkoTürk'te yaptığın açıklamalarda dikkat çeken Profesör Doktor Murat Ferman merak konusu oldu. Peki Prof. Dr. Murat Ferman kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

DR. MURAT FERMAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Profesör Doktor Murat Ferman 1962'de Ankara’da dünyaya geldi.

İlköğrenimini Ankara’da tamamlayan Murat Ferman, 1976'da burs imtihanını kazanarak girdiği Nişantaşı Işık Lisesi’nden, 1979 yılında mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Lisans, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları dalında Yüksek Lisans, İşletme Politikası ve Stratejisi alanında Doktora derecelerini almıştır. Uluslararası Pazarlama ve Pazar Araştırmaları alanındaki ikinci Yüksek Lisans derecesini ise ABD’de Virginia Tech University’den kazanmıştır.

Anadolu Endüstri Holding bünyesinde Pazarlama Uzmanlığı, İstanbul Sanayi Odası Ticaret Dairesi Başkanlığı ve Güçlü Gazetecilik-Basın Yayın A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Murat Ferman, 1990 yılında; İstanbul Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanlığı’na atanmış, aynı dönemden başlayarak ek görevlendirme ile İstanbul Ticaret Odası Başkanlık Danışmanlığı’nı, altı yıl boyunca sürdürmüştür.

132 yıllık geçmişi ile ülkemizin en eski eğitim kuruluşlarından Feyziye Mektepleri Vakfı bünyesindeki Işık Üniversitesi’nin hazırlık ve kuruluş çalışmalarında görev alan Prof.Dr.Ferman, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin kurucu Dekanı olarak 1999-2005 yıllarında iki dönem idari görev üstlenmiştir. Aynı zamanda, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün yönetim sorumluluğunu üstlenerek kurumda lisansüstü programların başlatılmasını sağlamıştır. İstanbul ve Işık Üniversitelerinde pekçok yüksek lisans ve doktora tezi yöneterek genç akademisyenlerin yetişmesine katkı sağlamıştır. 2006-2007 öğretim yılında (sabbatical), ABD’de Radford University’de öğretim üyeliğinde bulunan Prof. Dr. Ferman, Işık Üniversitesi’nde, Aralık 2010 tarihinden bu yana Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini üstlenmiş; Mart 2011 itibariyle Rektör Yardımcılığı’na atanmış; 2017 yılı itibarıyla Rektörlük görevine vekaleten getirilmiştir. Ulusal Pazarlama Akademik Konseyi Genel Sekreterliği’ni üç yıl boyunca sürdürmüştür.

Uluslararası birçok üniversitede ‘misafir profesör’ olarak bulunan Prof.Dr.Murat Ferman’ın, yayınlanmış beş adet kitabı, uluslararası ve ulusal hakemli dergi makaleleri, uluslararası bilimsel bildirileri bulunmaktadır Ulusal ve uluslarası birçok kamu ve özel sektör kuruluşlarında nitelikli eğitim programları gerçekleştiren Dr.Ferman,gene çok sayıda panel,seminer ve toplantıya konuşmacı ve yönetici olarak destek vermiştir. BloombergHT ,TRT Radyoları,NTV Radyo, CNNTürk, TVNET,Kanal 24 başta olmak üzere medyada düzenli ve sürekli biçimde kamuoyuna seslenmeyi sürdürmektedir.

Değişik dönemlerde Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Deniz Harp Okulu ve Harp Akademileri’nde ders veren Prof. Ferman, Türkiye Pazarlama Derneği ile Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği kurucu üyesidir. Üç yıl boyunca Üniversitelerarası Kurul Üyesi olarak görev almıştır.