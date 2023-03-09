Prof. Dr. Murat Yülek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Murat Yülek'in biyografisi

OSTİM Teknik Üniversitesi RektörüProf. Dr. Murat Yülek, katıldığı televizyon programlarında ekonomi alanında yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Murat Yülek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte! Prof. Dr. Murat Yülek'in biyografisi.