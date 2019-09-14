Prof. Dr. Murat Yurtcan, TÜ Rektör yardımcılığına atandı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Murat Yurtcan atandı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlükte düzenlenen törende Prof. Dr. Cem Uzun, görevi Yurtcan'a devretti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, törende yaptığı konuşmada, Yurtcan'a görevinde başarılar diledi.

Yurtcan da hem yönetimsel hem de bilimsel anlamda üniversiteye katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Genel Sekreter Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Rıza Ferhat Karabulut, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali İhsan Meşe, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Sezgin ve Hakan Akıncı katıldı.

Kaynak: AA