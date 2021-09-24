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  3. Prof. Dr. Mustafa Gerek Kovid-19 ve grip belirtileri arasındaki 3 farkı açıkladı

Prof. Dr. Mustafa Gerek Kovid-19 ve grip belirtileri arasındaki 3 farkı açıkladı

Prof. Dr. Mustafa Gerek, grip vakalarında ishal, karın ağrısı, koku ve tat alma bozukluğu gibi belirtilerin Kovid-19'a göre daha az görüldüğünü açıkladı. Gerek, mevsim nedeniyle üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha fazla görüldüğünü de belirtti.

Prof. Dr. Mustafa Gerek Kovid-19 ve grip belirtileri arasındaki 3 farkı açıkladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, grip vakalarında ishal, karın ağrısı, koku ve tat alma bozukluğu gibi belirtilerin Kovid-19'a göre daha az görüldüğünü belirtti.

Prof. Dr. Gerek yaptığı açıklamada, mevsimsel faktörlere bağlı üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarının daha çok görüleceği bir döneme girildiğini söyledi.

"ORTAK SEMPTOMLAR ÇOK FAZLA"

Koronavirüs tedbirlerinin yeterince uygulanmamasının hem Kovid-19 hem de gribin yayılımını artırdığına dikkati çeken Gerek, "Kovid-19 ve grip enfeksiyonunun ortak semptomları çok fazla. Özellikle delta varyantının neden olduğu Kovid-19'da yüksek ateş, öksürük, aşırı halsizlik, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, koku ve tat alma bozukluğu, dengeyle ilgili semptomlar ön plana çıkıyor. Gribal enfeksiyonda yine yüksek ateş, aşırı halsizlik gibi bulgular var ama Kovid-19'da gördüğümüz yoğun akciğer tutulumu veya hayatı tehdit eden durumla karşı karşıya kalmıyoruz." dedi.

Prof. Dr. Mustafa Gerek Kovid-19 ve grip belirtileri arasındaki 3 farkı açıkladı

KOKU VE TAT ALMA BOZUKLUĞU GRİPTE GÖRÜLMÜYOR

Gerek, Kovid-19 ve grip semptomlarındaki farklılıklara ilişkin:"Gribal enfeksiyonlarda ishal, karın ağrısı gibi mide ve bağırsaklarla ilgili semptomları daha az görüyoruz. Kovid-19'daki koku ve tat alma bozukluğunu genelde gribal enfeksiyonlarda çok görmüyoruz. Akciğer tutulumunu, nefes almayı güçleştiren, kandaki oksijen düzeyini azaltan, oksijen ihtiyacını ortaya çıkaran durumu gribal enfeksiyonda eğer çok özel bir durum, ek hastalıklar yoksa çok görmüyoruz. Gribal enfeksiyonu Kovid-19'dan bu şekilde ayırt edebiliriz." bilgisini verdi.

"VİRAL HASTALIKLARDA ANTİBİYOTİĞİN YERİ YOK"

Soğuk algınlığı belirtileri gösteren vakalarına doktora görünmeden antibiyotik kullanmamaları uyarısında bulunan Gerek:"Viral enfeksiyonlarda hiçbir şekilde antibiyotiğin yeri yok. Ancak hem Kovid-19 hem de gribal enfeksiyonlar benzer semptomlar gösterdiği için vatandaşlarımız, öncelikle PCR testi yaptırarak, Kovid-19 olmadıklarından emin olmalılar." dedi. Prof. Dr. Mustafa Gerek, Kovid-19 ile gribal enfeksiyonların yayılmasının önlenmesi için koronavirüs tedbirlerine mutlaka uyulması gerektiğini belirtti.

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