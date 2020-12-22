Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan dikkat çeken açıklama: "Böyle giderse çok zor"

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, canlı yayınlanan bir televizyon programına bağlanarak İngiltere'de yaşanan koronavirüs mutasyonuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İngiltere'de yaşanan mutasyonlara ilişkin konuşan Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, bu mutasyonun insanlık açısından olumlu olabilme ihtimalinin de olduğunu ifade ederek Sars ve Mers virüslerinin bu tür mutasyonlarla kaybolduğunu belirtti.

MUTASYON AŞILARI ETKİLER Mİ?

Şu an için bu mutasyon ile ilgili bilimsel verilerin ellerinde olmadığını söyleyen Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye'de görülüp/görülmediği ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından araştırmaların devam ettiğini belirtti.

Prof. Dr. İlhan, bu virüsün mutasyona uğramış halinin mevcut etkinliği tespit edilen aşıların kısa süre içerisinde her yıl grip aşılarında olduğu gibi güncellenmesiyle yeniden uygulanabilir olacağına dikkat çekti.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan yeni tedbirler ve hafta sonu kısıtlama kararlarıyla birlikte yeni vaka sayılarının 40 binli rakamlardan 19 binli seviyelere düştüğünü belirtti. 30 binlerden aşağı hızla düşen yeni vaka sayılarının 19 bin bandında kırılma seviyesine geldiğini söyleyen Prof. Dr. İlhan, vatandaşların ev için toplanmaları, arkadaş gruplarının cuma akşamından toplanıp pazartesi akşama kadar bir arada olanları yeni vaka ve yeni hasta sayılarına yansıdıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan bu hızla gidilirse yeni hasta sayılarında 1000'li rakamların yakalanmasının güç olduğunu söyledi. Yılbaşı itibariyle 2000'li rakamlar seviyesinin görülmesini beklediğini belirtti.

ÖLÜ SAYISI NE ZAMAN DÜŞER?

Prof. Dr. İlhan aynı yılbaşı itibariyle ağır hasta sayılarının 3000'li seviyelerini görmesini tahmin ettiklerini yılbaşından sonra da vefat eden hasta sayılarının düşüşe geçeceğini ifade etti.

"4 GÜNDE 1000 KİŞİ ÖLÜYOR"

Bilim Kurulu Üye Prof. Dr. İlhan, aşının yılbaşından itibaren başlayacağını, kurallara (maske, mesafe, temizlik) daha da dikkatli olunmasıyla birlikte ocak ayının ikinci haftasından itibaren vefat sayılarının belirgin şekilde düşeceği, yeni hasta sayısı ve ağır hasta sayısının rakamlarının aynı olmasını dilediğini belirtti. 4 günde 1000 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, vatandaşlara biraz daha sabrederek tedbirlere uymaya davet etti.