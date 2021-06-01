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Prof. Dr. Mustafa Sarı'nın Marmara Denizi'ndeki deniz salyası tehlikesine karşı mücadele çağrısı

Marmara Denizi'ndeki müsailaj tehlikesi, alanı bir zehir yatağı haline çevirmiştir. Bu konu da merkezi ve yerel güçlere çağrıda bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı; "sorunun biran önce giderilmesi ve Marmara Denizi'nin sadece güzellikleriyle anılması gerektiğini vurgulamıştır."

Prof. Dr. Mustafa Sarı'nın Marmara Denizi'ndeki deniz salyası tehlikesine karşı mücadele çağrısı

Bakan Kurum'un sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklama da Marmara Denizi'nde görülen müsilajla (deniz  salyası)  ilgili atılacak adımları değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Sarı, kendisi uzun zamandır bir eylem planı hazırlanması gerektiğini vurgulamakta ve şunları eklemektedir;

 "Zira biz sonsuza kadar konuşsak, sorumlu ve yetkililer harekete geçmediği sürece Marmara Denizi'ni kurtarma şansımız yok." 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı:- "Hazırlanacak eylem planının iklim değişikliğini ve Marmara Denizi'nin orijinal yapısını dikkate alacağını umut ediyorum. Adriyatik Denizi 2007-2008 yılları arasında  bizim gibiydi, önlem alındı ve bugün bizden iyi durumda," açıklamaların da bulundu. 

MÜSİLAJLA  MÜCADELE ÇAĞRISI

Sayın Mustafa Sarı, müsilajla (deniz salyası) mücadele konusunda çözüm temelli yaklaşan Kocaeli Büyükşehir Başkanı  Tahir Büyükakın ve Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkürlerini ileterek, sözlerine şunları eklemiştir:  

"Eğer ivedili davranır, gerekli tedbirleri alırsak umut ediyorum ki yakın gelecekte bizim denizimiz de sadece güzellikleriyle gündem olacaktır. Sayın Bakan Kurum'un  açıklamalarından sanayi atıklarının azaltılması yönünde kararlı olduğu anlaşılmaktadır. Ümit ediyorum ki Sayın Bakan Kurum tarafından gösterilen bu kararlı tutum, alt birimlere de aynı hassasiyetle yayılır ve zehir yatağı haline gelen Marmara Denizi'miz  hayat bahşeden bir deniz halini alır."  

Sayın Sarı, Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı  konuşmada tüm siyasi partilere müsilajla (deniz salyası) mücadele  de verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini sunarak, sözlerine son vermiştir.  

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