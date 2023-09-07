Prof. Dr. Mustafa Temizer Koşusunda kazanan Göbeklitepe Ağası oldu

Eski Fırat Üniversitesi rektörü ve Elazığ Belediye Başkanı merhum Prof. Dr. Mustafa Temizer adına düzenlenen koşunun bu yılki galibi Göbeklitepe Ağası oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Prof. Dr. Mustafa Temizer Koşusunda kazanan Göbeklitepe Ağası oldu

Eski Fırat Üniversitesi rektörü ve Elazığ Belediye Başkanı merhum Prof. Dr. Mustafa Temizer adına düzenlenen koşunun bu yılki galibi Göbeklitepe Ağası oldu.

Elazığ'da ilk mahalli yarışların yapılmasına öncülük eden, eski Fırat Üniversitesi Rektörü ve Elazığ Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Temizer adına düzenlenen koşu Elazığ Hipodromu'nda gerçekleşti. 4 yaşlı 10 safkan Arap atının katıldığı yarış, 1600 metre kum pistte yapıldı. Mehmet Ali Çeçan'ın sahibi olduğu, Mehmet Ügür'ün yetiştirdiği Göbeklitepe Ağası jokeyi Burak Bektaş idaresinde 2.00.14'lük dereceyle galibiyete imza attı. Mehmet Ali Subay antrenesindeki kır at, son birinciliğini Elazığ Jandarma Koşusu'nda elde etmişti.

Kılıçbağı koşunun ikincisi olurken, Mir Aslanı üçüncü, Sultan Beylim dördüncü, Tilki Andrea da beşinci olarak pistten ayrıldı. Farklar ise 4 Boy - Burun - Boyun - Burun şeklinde oluştu. Yarış sonrası düzenlenen törende kazanan atın sahibi adına, antrenörü Elif Açmaz'a kupasını, Prof. Dr. Zeki Erişir takdim etti.

Prof. Dr. Mustafa Temizer Koşusunda kazanan Göbeklitepe Ağası oldu

Prof. Dr. Mustafa Temizer Koşusunda kazanan Göbeklitepe Ağası oldu

Prof. Dr. Mustafa Temizer Koşusunda kazanan Göbeklitepe Ağası oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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