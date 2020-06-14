Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: ''İstanbul depremini artık bekliyoruz''

Bingöl'de akşam saatlerinde gerçekleşen ve çevre illerden de çokça hissedilen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından Habertürk TV canlı yayına katılan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremini beklediğini duyurdu.

Bİngöl'de yaşanan depremin ardından, yetkililerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, konusunda uzman yer bilimci akademisyenler de canlı yayınlara katılarak durum değerlendirmesi yaptı.

"İSTANBUL DEPREMİNİ BEKLİYORUZ"

Görür açıklamalarında, "Aynı fay üzerinde olmasına rağmen bu küçük bir deprem. Yani bu stres transfer ederse hemen bitişiğindeki, üzerinde olduğu faya transfer eder. Bu depremin etkisi kanaatime göre, Erzincan ile Karlıova arasında olur. Bunun taa İstanbul'a kadar etkisi yok. Ama İstanbul depremi, artık zaman sonlarına geldiğimiz bir şey. Yüzde 60'ın üzerine çıktı olasılık. Bu da yüksek bir olasılık. Dolayısıyla İstanbul depremini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.