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  3. Prof. Dr. Naci Görür, 'Durum endişe verici' dedi, İstanbul'daki depremin büyüklüğünü açıkladı

Prof. Dr. Naci Görür, 'Durum endişe verici' dedi, İstanbul'daki depremin büyüklüğünü açıkladı

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Bölgesindeki Kumburgaz ve Adalar'ın güneyinden geçen fayların kırılması durumunda İstanbul'da 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geleceğini söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür, 'Durum endişe verici' dedi, İstanbul'daki depremin büyüklüğünü açıkladı

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da beklenen büyük depreme ilişkin olarak, yaptığı değerlendirmede çarpıcı ifadeler kullandı.

Son yapılan araştırmalara göre Marmara'da iki farklı fay kolunun kilitlendiği ifade eden Naci Görür, "Bunlardan biri Kumburgaz fay kolu, diğeri de Adaların güneyindeki fay kolu. Bu iki fay kolu kilitli. Yani bu kol üzerinde herhangi bir ciddi deprem olmuyor. Ufak depremler oluyor bu da bizim klik dediğimiz daha yavaş kaymaların sonucu olan küçük depremler. Bunlar da kilitli fay kısmını etkiliyor. Belirli anlamda da stres değişimine neden oluyor. Bu da bizi endişelendiriyor. Şu an çoğu araştırmacılar Marmara'da bu iki fay kolundan birinin kırılması sonucunda minimum 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacağını bekliyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Naci Görür, 'Durum endişe verici' dedi, İstanbul'daki depremin büyüklüğünü açıkladı

"İKİ FAYIN KIRILMA OLASILIĞI VAR"

"Özellikle Kumburgaz kolunun yani Silivri açıkları ile Yeşilköy açıklarına uzanan 65 kilometrelik fayın kırılmasıyla en az 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacağını ama Adaların güneyinden geçen fay hattı kırılırsa en fazla 7 büyüklüğünde deprem olacağını düşünüyoruz." diyen Görür şunları söyledi:

"Ancak her ikisinin birden kırılma olasılığı var. Ya aynı zamanda ya da belirli bir zaman aralığından sonra kırılma olasılığı var. İkisi birden kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak. Farklı zamanlarda olursa kısa zaman içerisinde 7'nin üzerinde iki farklı deprem olacak demektir. Bunun örneği 1766 yılında olmuştur. 1766 yılında 3 ay arayla 2 tane 7'nin üzerinde deprem meydana gelmiş. Dolayısıyla Marmara'daki durum deprem yönünden endişe vericidir"

Prof. Dr. Naci Görür, 'Durum endişe verici' dedi, İstanbul'daki depremin büyüklüğünü açıkladı

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Tayfun Altuntaş
Editör


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