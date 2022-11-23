Prof. Dr. Naci Görür, Düzce Gölyaka'daki depremi değerlendirdi! Kırılmayan fay hattı için uyardı

AFAD verilerine göre Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı yaşanmazken 1'i ağır olmak üzere 50 kişi yaralandı, 101 artçı deprem kaydedildi.

Depremde birçok binada hasar meydana geldiği görülürken vatandaşlar ise korkuyla dışarıda bekleyişlerini sürdürürken Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, depremi değerlendirdi.

"BU KESİM RİSKLİ BÖLGE OLARAK DÜŞÜNÜLMELİDİR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Naci Görür, depremin yaşandığı fay hattı hakkında bilgi vererek şunları kaydetti:

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Sarıdere-Gölyaka/Düzce’de 6,0 deprem oldu. 1999 depremleri KAF’ın bu kesimini Bolu Tüneline kadar kırmıştı. Biz bu hattın Bolu kesiminin de kırılmasını beklediğimize dair bir tweet atmıştık. Bugünkü deprem muhtemelen Gölyaka-Sarıdere arasında kırılmamış KD-GB uzanımlı kısımda oldu.

Arkadaşlar, Düzce’de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF’a bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir. Sevgiyle.

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Arkadaşlar, Düzce’de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF’a bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir. Sevgiyle — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) November 23, 2022

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