Prof. Dr. Naci Görür, Düzce'de meydana gelen artçı depremleri değerlendirdi! Yüreklere su serpti

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Düzce'de meydana gelen depremler sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Melahat Ersoy
Editör
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Prof. Dr. Naci Görür, Düzce'de meydana gelen artçı depremleri değerlendirdi! Yüreklere su serpti

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım Çarşamba günü saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremde Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Bolu’da 14 kişi Zonguldak’ta 10 kişi, Sakarya’da 26 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandığı bildirilmişti.

Prof. Dr. Naci Görür, Düzce'de meydana gelen artçı depremleri değerlendirdi! Yüreklere su serpti

ÇOK SAYIDA ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

Bu deprem sonrası 250'nin üzerinde artçı deprem meydana gelirken Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür değerlendirmede bulundu.

"BÖLGEDE UZUN SÜRE BÜYÜK DEPREMLER OLMAYABİLİR AMA..."

Naci Görür, Düzce ve çevresinde olan depremlerle gerilimin büyük ölçüde boşaldığını düşündüğünü, Bolu Dağı Tüneli ile Bolu arasındaki 15-20 km uzunluğunda kısmın kaldığını ifade etti.

Prof. Dr. Naci Görür, Düzce'de meydana gelen artçı depremleri değerlendirdi! Yüreklere su serpti

Görür şu değerlendirmede bulundu:

"Arkadaşlar, Düzce ve çevresinde olan depremlerle gerilim büyük ölçüde boşaldı diye düşünüyorum. Sadece Bolu Dağı Tüneli ile Bolu arasındaki 15-20 km uzunluğundaki kısım kaldı. Bunun da öyle büyük bir deprem oluşturacağını sanmıyorum.

Bu kesimde dikkatli olunmasını ve İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmalarına ağırlık verilmesini öneriyorum ama bu bölgedeki insanlarımızın çok tedirgin olmaları için de bir sebep görmüyorum. O bölgede daha uzun süre büyük deprem olmayabilir ama “deprem dirençli kentler” oluşturmak için talepkâr olmalıyız ve mücadele etmeliyiz. Sevgiyle"

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