Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, iki yer için uyarı yaptı.

Melahat Ersoy
Editör
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Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin şokunu atlamazken bu kez Hatay sallandı. Dün akşam saat 20.04'te merkez üssü Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından 20.07'de Samandağ ilçesinde yerin 7 km altında 5.8 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.

Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir

"HATAY’DA 6.4 BİZİM BEKLEDİĞİMİZ"

Yaşanan depremler öncesi uyarıda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuştu. Saymaz'ın "Bu sizin öngördüğünüz deprem miydi?" sorusuna yanıt veren Görür bu depremin öngörülebilir bir deprem olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Evet. Kahramanmaraş depremleri olunca 'Hatay’a ve Adana havzasına dikkat' dedik. Onu dememizin nedeni, Kahramanmaraş’ta deprem olunca enerjinin bir kısmını güneye, bir kısmını kuzeye transfer eder. Şimdi Hatay’da 6.4 olunca bizim beklediğimiz buydu. Ben bundan sonra Kahramanmaraş-Hatay arasında daha büyük bir deprem beklemiyorum. Kırılacak bir şey kalmadı. Enerji büyük ölçüde boşaldı. Ufak tefek olur."

Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir

"ADANA VE KIBRIS’TA DEPREM OLABİLİR"

Bu depremin başka bir depremi tetikleyip tetiklemeyeceği sorusuna yanıt veren Görür, "Kahramanmaraş - Hatay arasında tetiklenecek bir şey kalmadı" dedi. Artçı depremlerin devam edeceğini belirten Görür sözlerini şöyle sürdürdü:

" Ufak ufak artçılar olacak. Daha büyük deprem yok. Ama Adana havzasında fay sistemleri var. Doğu Anadolu Fayı’nın devamı. Onlarda deprem olabilir, bekliyoruz. Bir de Kıbrıs’ta. Çünkü Anadolu, kimisine göre üç, kimisine göre yedi metre, Doğu Anadolu Fayı boyunca güneye kayıyor. Bu kayma sırasında saat ibresi yönünde döndü. Öyle olduğu için Kıbrıs’ta fayları yükledi. Bir de Kıbrıs’ın güneyinde Helen-Kıbrıs yayı var. Anadolu bir anlamda Afrika levhasının üzerine tırmandı. Kıbrıs’ta faylarda bir gerilme muhakkak olmuştur. Bir hareket olursa şaşırmayacağız. Orayı da uyarıyoruz."

Adana ve Kıbrıs’ı uyarmasına ilişkin konuşan Görür, "Evet. Niye? Kahramanmaraş depremleri oralara enerji transfer etmiş olabileceği için" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir

UYARI ÜSTÜNE UYARI YAPTI

Görür dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Arkadaşlar Hatay’da 6,4 ve daha küçük depremler oldu. Maraş depremlerinden sonra bu boyutta depremleri Hatay ve Adana’da bekliyorduk. Nitekim ben, Celal Şengör ve yer bilimci arkadaşlarımız duyurmuştuk. Maraş’ta oldu. Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir. Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor. Keza Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız. Yetkililerimizin ve halkımızın dikkatli olmasında yarar var, sevgiyle."

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