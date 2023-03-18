Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı! Depremden en çok etkilenecek ilçeleri tek tek saydı

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremi hakkında konuştu. Depremin büyüklüğü hakkında bilgi veren Görür, depremden en çok etkilenecek ilçeleri tek tek saydı.

Melahat Ersoy
Editör
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Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı! Depremden en çok etkilenecek ilçeleri tek tek saydı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem felaketi sonrası beklenen büyük İstanbul depremi akıllara geldi. Depreme ilişkin uyarılarıyla dikkat çeken Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, tv100'de Candaş Tolga Işık’ın sunumuyla ekrana gelen “Sesimi Duyan Var Mı?” programına konuk oldu.
İstanbul’da beklenen deprem hakkında konuşan Naci Görür, “İstanbul’da beklediğimiz deprem minimim 7,2, maksimum 7,6’dır. Bütün hazırlıklar ve senaryolar buna göre yapılıyor” dedi.

BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET AYRIMINI ANLATTI

Görür, “Depremin büyüklüğü ve şiddeti farklı şeylerdir. Büyüklük ortaya çıkan enerji miktarıdır. Şiddet ise yer yüzünde depremin hissedilme derecesidir. İstanbul’da 7 büyüklüğünde bir deprem olduğunda eviniz sahile yakın bölgedeyse 9 şiddetinde hissedersiniz” diye konuştu.

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı! Depremden en çok etkilenecek ilçeleri tek tek saydı

DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE HİSSEDİLECEK?

Depremde hasar alacak yerlere değinen Görür, “Avrupa yakasında daha fazla hasar olacak. İstanbul’da depremin şiddetini en az hissedecek ilçeler kuzeydeki yerlerdir. Oralarda da 7-8 şiddetini bulan yerlerde vardır. Istranca’lara doğru giderseniz bu daha da düşer. Güney’de en fazla 9, Kuzey’de ise 6’ya kadar varır” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı! Depremden en çok etkilenecek ilçeleri tek tek saydı

ZEMİNİ SAĞLAM OLAN İLÇELER

Zemini sağlam olan ilçeler hakkında bilgi veren Görür şunları söyledi: “Eski kayaların olduğu yerler sağlamdır. Özellikle sahilde plaj kumları ve vadilerin olduğu yerler hariç. Pendik, Tuzla, Maltepe, Kartal, Kadıköy’den kuzeye gidince sağlam zeminleri görüyorsunuz. Söz gelimi Çamlıca’daki zemini sondajla bile zor kazarsınız. Ataşehir zemini pek sağlam değil. Avcılar’da kabul edilebilir nitelikte, inşaat yapılabilir niteliktedir. Ama kimi yerlerde sıvılaşmanın olabileceği, deprem etkisini büyütebilecek yerler vardır. Buralarda depremin etkisi fazlalaşır. Büyükçekmece, Küçükçekmece çevresinde en ufak bir şey yapsan kayıyor. Gebze yakınlarında granitler vardır inanılmaz sağlamdır.”

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