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  3. Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'daki depremi yorumladı: Hoş değil, rahatsız edici

Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'daki depremi yorumladı: Hoş değil, rahatsız edici

İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin değerlendirme yapan Prof. Dr. Naci Görür," Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici." dedi.

Elazığ depremi olmadan önce yaptığı tahminle dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana gelen 3,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin olarak Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Görür, "Marmara’da meydana gelen 3.2’lik deprem şekilde görüldüğü gibi deprem beklediğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde. Gerçi Marmara’da bu büyüklükteki depremler çökel içerisinde gaz çıkışları sonucu da gelişiyor ama onlar daha çok Tekirdağ Fayında görülüyor. Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre dün İstanbul'un Avcılar ilçesinde saat 16.55'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin  4.8 km altında kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi duyurdu! İstanbul Avcılar'da depremKandilli Rasathanesi duyurdu! İstanbul Avcılar'da deprem

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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