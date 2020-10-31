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  3. Prof. Dr. Naci Görür, İzmir depreminin ardından durumu kritik olan illeri duyurdu!

Prof. Dr. Naci Görür, İzmir depreminin ardından durumu kritik olan illeri duyurdu!

İzmir'de dün yaşanan 6,6'lık depremin ardından artçı sarsıntılar ve ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem uzmanı Prof. Dr Naci Görür, TGRT Haber canlı yayınında yaşanan bu felaketin ardından diğer illerde gerçekleşebilecek depremler hakkında bir değerlendirmede bulunarak o illeri tek tek açıkladı.

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31 Ekim 2020 Cumartesi 10:18
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