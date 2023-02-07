Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depremi sonrası konuştu! Riskli illeri açıkladı: "Uyarmaktan dilimizde tüy bitti"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 depremi yıllar önce uyaran Prof. Dr. Naci Görür, "04.17’de depremi duydum, 75 yaşındayım, bir buçuk saat ağladım" dedi. Depremin etkisi hakkında bilgi veren Görür, "7 üzerindeki depremler adeta 1 milyon 800 bin ton üzerinde TNT patlamış etkisi yapar" diye konuştu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depremi sonrası konuştu! Riskli illeri açıkladı: "Uyarmaktan dilimizde tüy bitti"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 04.17'de 7.7 ve saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Söz konusu depremler 10 ili etkilerken yıllar önce deprem konusunda vatandaşları uyaran Prof. Dr. Naci Görür, Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuştu.

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depremi sonrası konuştu! Riskli illeri açıkladı: Uyarmaktan dilimizde tüy bitti

"BİLİM BU FAY HATTININ KIRILACAĞINI ZATEN SÖYLÜYORDU"

Deprem konusunda birçok kez uyarı yaptığını anımsatan Naci Görür, "Bağırdık, çağırdık, yerel yönetimlerle konuştum. Düne kadar konuştum. 04.17’de depremi duydum, 75 yaşındayım, bir buçuk saat ağladım. İçime doğmadı deprem olacağı, bilim var. Bilim, bu fay hattının kırılacağını zaten söylüyordu. Elazığ’da kırılan fay hattındaki enerjinin bir kısmının şu an kırılan hatta transfer edileceğini söyledik" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depremi sonrası konuştu! Riskli illeri açıkladı: Uyarmaktan dilimizde tüy bitti

DEPREMİN ETKİSİ

Depremin etkisi hakkında bilgi veren Görür, "7 üzerindeki depremler adeta 1 milyon 800 bin ton üzerinde TNT patlamış etkisi yapar. Deprem büyük, hem kırıklar oluşturur hem kayalar hareket eder. Yerden giden dalgalar yayılır, Mısır’a kadar da hissedilir ama şiddeti daha azdır. Asıl depremin odak noktası yıkılır" diye konuştu.

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depremi sonrası konuştu! Riskli illeri açıkladı: Uyarmaktan dilimizde tüy bitti

"ADANA VE HATAY DAHA RİSKLİ HALE GELDİ"

En büyük tehlikenin artçı depremler olduğunu belirten Görür, "Şimdiden uyarıyorum Adana ve Hatay daha riskli hale geldi.1999 depreminden sonra hızla, istekle, durmadan işe başlasaydık, 23 senede tüm Türkiye’yi depreme dirençli kentler haline getirirdik. Deprem, hava, su, ekmek kadar gerçektir. Fay kuşaklarında bulunan yerleşim alanlarını dirençli hale getirmeliydik ve getirmeliyizdir" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depremi sonrası konuştu! Riskli illeri açıkladı: Uyarmaktan dilimizde tüy bitti

"İSTANBUL'DA BİR DEPREM OLURSA EN AZ 50-60 BİN BİNA HASAR ALACAK"

İstanbul'u etkilemesi beklenen olası deprem hakkında uyarıda bulunan Görür şunları kaydetti:

"Herkes biliyor ki İstanbul’da bir deprem olursa en az 50-60 bin bina hasar alacak. Uyarmaktan dilimizde tüy bitti. Japonya bunu böyle yaptı, 7 üzerinde deprem oluyor, tesadüfen 1 ya da 2 kişi ölüyor. Japonya’nın yaptığını el ele verirsek biz de yaparız.”

RİSKLİ YERLERİ TEK TEK SAYDI

Görür, Halk TV'den İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada ise deprem açısından riski olan bölgeler hakkında bilgi vererek şunları kaydetti:

"Şimdi endişe duyduğumuz yer, Marmara bölgesi. Marmara deyince ilk aşamada aklımıza gelen, denizde kalan kuzey kesimi, İstanbul yakını. Bir de güney hattı. Güneyde Balıkesir ve Bursa işin içine girer. İkincisi, Erzincan-Karlıova arasındaki Yedisu fayının olduğu bölge. Üçüncüsü İzmir ve yöresi. Bir de Hakkari yöresine dikkat etmek gerekir."

İlgili Haberler
Naci Görür, yıllar önce Kahramanmaraş için uyarmışı: "Burada 1513'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem var, burası depreme gebe bir yer"
Naci Görür, yıllar önce Kahramanmaraş için uyarmışı: "Burada 1513'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem var, burası depreme gebe bir yer"
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hatay'dan 3 güzel haber: 3 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
Hatay'dan 3 güzel haber: 3 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
Fizik Profesöründen kahreden sözler! "Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür!"
Fizik Profesöründen kahreden sözler! "Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Fatih Erbakan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Fatih Erbakan ile görüştü
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Kahramanmaraş Elbistan'da marketler yağmalandı
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Kahramanmaraş Elbistan'da marketler yağmalandı
Son Haberler
İstanbul'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
İstanbul'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Mersin'de 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Mersin'de 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Isparta'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Isparta'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Hatay'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Hatay'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Pegasus deprem bölgesindeki çıkış uçuşlarından ücret almayacağını duyurudu!
Pegasus deprem bölgesindeki çıkış uçuşlarından ücret almayacağını duyurudu!
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den deprem açıklaması: "Gün birlik günüdür gün toplumsal dayanışma günüdür"
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den deprem açıklaması: "Gün birlik günüdür gün toplumsal dayanışma günüdür"
Enkaz altında kalan duvar saatinde acı detay! Saat 04.17'de durmuş!
Enkaz altında kalan duvar saatinde acı detay! Saat 04.17'de durmuş!
Çok Okunanlar
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Kahramanmaraş depremi saat kaçta oldu? Deprem kaç saniye, ne kadar sürdü? Hangi illerde deprem oldu?
Kahramanmaraş depremi saat kaçta oldu? Deprem kaç saniye, ne kadar sürdü? Hangi illerde deprem oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremdeki son durumu açıkladı! 10 ilde OHAL ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremdeki son durumu açıkladı! 10 ilde OHAL ilan edildi
Son dakika: Depremde enkaz altında kalmıştı! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti!
Son dakika: Depremde enkaz altında kalmıştı! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti!
Cumhurbaşkanlığı 2 uçağını arama kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis etti. Bölgeye tıbbi destek gönderiliyor!
Cumhurbaşkanlığı 2 uçağını arama kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis etti. Bölgeye tıbbi destek gönderiliyor!
Son dakika: Depremde enkaz altında kalmıştı! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti!
Son dakika: Depremde enkaz altında kalmıştı! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti!
Deprem nedeniyle hangi yollar kapalı? 7 Şubat 2023 kapanan yollar ne zaman açılacak? İşte trafiğe açılan yollar
Deprem nedeniyle hangi yollar kapalı? 7 Şubat 2023 kapanan yollar ne zaman açılacak? İşte trafiğe açılan yollar
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar