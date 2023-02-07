Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depremi sonrası konuştu! Riskli illeri açıkladı: "Uyarmaktan dilimizde tüy bitti"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 04.17'de 7.7 ve saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Söz konusu depremler 10 ili etkilerken yıllar önce deprem konusunda vatandaşları uyaran Prof. Dr. Naci Görür, Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuştu.

"BİLİM BU FAY HATTININ KIRILACAĞINI ZATEN SÖYLÜYORDU"

Deprem konusunda birçok kez uyarı yaptığını anımsatan Naci Görür, "Bağırdık, çağırdık, yerel yönetimlerle konuştum. Düne kadar konuştum. 04.17’de depremi duydum, 75 yaşındayım, bir buçuk saat ağladım. İçime doğmadı deprem olacağı, bilim var. Bilim, bu fay hattının kırılacağını zaten söylüyordu. Elazığ’da kırılan fay hattındaki enerjinin bir kısmının şu an kırılan hatta transfer edileceğini söyledik" ifadelerini kullandı.

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DEPREMİN ETKİSİ

Depremin etkisi hakkında bilgi veren Görür, "7 üzerindeki depremler adeta 1 milyon 800 bin ton üzerinde TNT patlamış etkisi yapar. Deprem büyük, hem kırıklar oluşturur hem kayalar hareket eder. Yerden giden dalgalar yayılır, Mısır’a kadar da hissedilir ama şiddeti daha azdır. Asıl depremin odak noktası yıkılır" diye konuştu.

"ADANA VE HATAY DAHA RİSKLİ HALE GELDİ"

En büyük tehlikenin artçı depremler olduğunu belirten Görür, "Şimdiden uyarıyorum Adana ve Hatay daha riskli hale geldi.1999 depreminden sonra hızla, istekle, durmadan işe başlasaydık, 23 senede tüm Türkiye’yi depreme dirençli kentler haline getirirdik. Deprem, hava, su, ekmek kadar gerçektir. Fay kuşaklarında bulunan yerleşim alanlarını dirençli hale getirmeliydik ve getirmeliyizdir" dedi.

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"İSTANBUL'DA BİR DEPREM OLURSA EN AZ 50-60 BİN BİNA HASAR ALACAK"

İstanbul'u etkilemesi beklenen olası deprem hakkında uyarıda bulunan Görür şunları kaydetti:

"Herkes biliyor ki İstanbul’da bir deprem olursa en az 50-60 bin bina hasar alacak. Uyarmaktan dilimizde tüy bitti. Japonya bunu böyle yaptı, 7 üzerinde deprem oluyor, tesadüfen 1 ya da 2 kişi ölüyor. Japonya’nın yaptığını el ele verirsek biz de yaparız.”

RİSKLİ YERLERİ TEK TEK SAYDI

Görür, Halk TV'den İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada ise deprem açısından riski olan bölgeler hakkında bilgi vererek şunları kaydetti:

"Şimdi endişe duyduğumuz yer, Marmara bölgesi. Marmara deyince ilk aşamada aklımıza gelen, denizde kalan kuzey kesimi, İstanbul yakını. Bir de güney hattı. Güneyde Balıkesir ve Bursa işin içine girer. İkincisi, Erzincan-Karlıova arasındaki Yedisu fayının olduğu bölge. Üçüncüsü İzmir ve yöresi. Bir de Hakkari yöresine dikkat etmek gerekir."